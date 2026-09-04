Bitcoin u porastu dok Trump razmatra okončanje rata s Iranom

Bitcoin trguje iznad 81.000 dolara, dok Trump razmatra kraj rata s Iranom, no nafta se ne slaže i na najvišoj je cijeni u šest tjedana

Bitcoin se u četvrtak vratio iznad 81.000 dolara, a izvješća sugeriraju da bi rat s Iranom mogao biti završen. Navodno, unutarnji krug Donalda Trumpa savjetuje predsjedniku da službeno proglasi rat završenim, jer raste pritisak zbog međuizbora.

U međuvremenu, guverner Feda Christopher Waller signalizirao je da bi mogao podržati zadržavanje kamatnih stopa u rujnu, što je dodatno potaknulo rast bitcoina.

Bitcoin raste kako se mijenjaju razgovori o iranskom ratu

Wall Street Journal je u četvrtak izvijestio o privatnim razgovorima. Trump navodno misli da će sam ekonomski pritisak prisiliti Teheran na popust. Međutim, viši suradnici upozorili da bi daljnja eskalacija mogla republikance koštati međuizbora u studenom.

Bitcoin je u ovom ratu tijesno trgovao u korak s vijestima. Pao je ispod 77.000 dolara u utorak nakon što je Trump potvrdio nove udare u blizini Hormuškog tjesnaca. Dakle, skok u četvrtak odgovara obrascu.

Međutim, tržište nafte istog je dana imalo vrlo različite rezultate. Cijena Brent sirove nafte porasla je prema 98 dolara po barelu. To je najviša razina u šest tjedana, a ne mirovni dogovor.

Iran je preko noći napao američke vojne baze. Izrael je također signalizirao da bi mogao nastaviti operacije. Trump je javno rekao da nove borbe neće dugo trajati. Privatni razgovori odgovaraju toj poruci.

Promet tankera govori isto. Šest robnih brodova prešlo je Hormuz u srijedu, u usporedbi s desetodnevnim prosjekom od blizu 13.

U međuvremenu, Pentagon se ukopava, a navodno se misije vojske u protuzračnoj obrani protežu od devet do dvanaest mjeseci, a neke bi jedinice mogle ostati do 2027. godine.

Waller dodaje drugi vjetar u leđa za bitcoin

Osim Trumpa, guverner Feda Waller također je u četvrtak promijenio kretanja na tržištima, nekoliko tjedana nakon što su se kreatori monetarne politike u srpnju podijelili u omjeru devet prema tri, prie čemu su se tri dužnosnika zalagala za povećanje.

Rekao je da se tromjesečna temeljna inflacija usporila na 3,05 posto do srpnja. U veljači je iznosila 4,76 posto. Stoga se Waller naginje zadržavanju kamatnih stopa ako kolovoz potvrdi taj trend.

- Možda neće trebati veliko ubrzanje inflacije da me potakne da podržim strožu politiku - glasio je odlomak iz njegovih riječi.

U tom kontekstu, CME FedWatch je procijenio vjerojatnost za rujansko povećanje na 50,2 posto. To je pad u odnosu na 63,2 posto dan ranije i ispod rijetkih kvota za povećanje koje se predviđalo krajem srpnja.

Hoće li se 80.000 dolara održati? Nedavni rekord ukazuje na oprez. Brent je pao za 9 posto unutar dana u utorak, kada je Trump najavio razgovore o ponovnom otvaranju Hormuza.

Međutim, ta se trgovina brzo raspala. Trump je rekao da su ga zaljevske zemlje i Iran zamolile da odgodi napad, a iranska novinska agencija Fars to je demantirala.

Nafta je sada blizu 98 dolara. Rat je u šestom mjesecu. Trump još nije odabrao strategiju. Wallerov glas ovisi o inflaciji u kolovozu. To ostavlja cijenu bitcoina iznad 80.000 dolara na temelju dvaju ‘možda’.

Stoga bi ratne vijesti ili veća inflacija vjerojatno povukli bitcoin prema najnižoj cijeni.