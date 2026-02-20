(Re)forma pravosuđa

Čemu izmjene zakona ako se ne provode na sudovima?

20. veljače 2026.
U reformi pravosuđa trebaju sudjelovati svi dionici sudskih postupaka, posebno predstavnici onijh koji najviše i sudjeluju u tim postupcima

Piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik 

Reforma pravosuđa pojam je koji izvršna vlast učestalo naglašava kao razlog predlaganja zakonodavcu novih procesnih zakona ili izmjena ili dopuna postojećih procesnih zakona radi ubrzanja sudskih postupaka, ali tako da ubrzani postupak efikasno i potpuno ispuni očekivanja onih koji zaštitu traže pred sudovima. Stoga se hrvatsko procesno zakonodavstvo mijenja periodično, bolje reći učestalo, ali ne nalazi primjenu u sudskoj praksi, pa tako i ne ostvaruje cilj reforme pravosuđa unatoč tomu što su sudovi dužni primjenjivati novodonesene zakonske odredbe. Takvim postupanjem sudovi postaju kočničari reforme pravosuđa.

