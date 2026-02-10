Gruntovnica
Upisi u zemljišne knjige u Hrvatskoj: od istog dana do 68 dana čekanja
10. veljače 2026.
Dok se u Čakovcu i Kutini upisi rješavaju isti dan, u Požegi se čeka više od dva mjeseca, a u Splitu 32 dana
Iz posljednjeg izvješća Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o radu 109 zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj za posljednji kvartal 2025. proizlazi da se u Čakovcu i Kutini redovni upisi nekretnina rješavaju isti dan kada su zaprimljeni. Nacionalni prosjek iznosi devet dana, a u gradovima poput Gospića, Koprivnice, Osijeka, Pule i Virovitice već sljedeći dan redovni predmeti upisa bit će riješeni. Kada je pak riječ o najvećim hrvatskim gradovima najduže čekaju Splićani, 32 dana, zatim Zagrepčani devet te Riječani tri dana.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci