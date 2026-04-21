Zalando i Wolt donose nove pogodnosti članovima Zalando Plus programa

Članovi Zalando Plusa u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Luksemburgu dobivaju besplatan pristup Wolt+

Zalando širi svoj program vjernosti Zalando Plus uvođenjem Wolt+ usluge kao nove partnerske pogodnosti za svoje članove. Od danas, članovi programa Zalando Plus u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Luksemburgu dobivaju besplatan pristup usluzi Wolt+, pretplatničkom modelu kompanije Wolt.

Članstvo uključuje besplatnu dostavu te druge ekskluzivne popuste u širokom izboru restorana, trgovina mješovitom robom i kod lokalnih maloprodajnih partnera.

Suradnja s Woltom predstavlja značajan iskorak za Zalando Plus jer prvi put integrira uslugu izvan matičnog ekosustava. Ovaj potez ključan je za transformaciju brenda u lifestyle platformu koja aktivno prati korisnike u njihovim dnevnim rutinama.

Partnerstvo se nadovezuje na snažan rast programa Zalando Plus, koji danas broji gotovo 17 milijuna članova u 17 zemalja, a u četvrtom kvartalu 2025. godine generirao je gotovo 50 posto ukupnog GMV-a Zalanda.

– Tijekom protekle godine unaprijedili smo Plus iskustvo uvođenjem različitih aktivnosti i nagrada koje prepoznaju način na koji naši članovi doista koriste našu platformu. Rezultati govore sami za sebe: naši nas članovi posjećuju dva puta više i provode tri puta više vremena istražujući naš asortiman. Sada činimo novi korak i prvi puta izlazimo iz okvira vlastite platforme. Uvođenjem usluge Wolt+ nudimo praktičnu vrijednost koja Zalando Plus čini korisnim dijelom svakodnevice naših članova, daleko izvan samog iskustva kupovine na Zalandu – izjavila je Olga Batievskaya, direktorica programa vjernosti u Zalandu.

Istovremeno, Wolt+ nastavlja rasti te je u siječnju 2026. premašio brojku od tri milijuna pretplatnika, koji su od pokretanja programa 2021. godine zajedno uštedjeli više od 600 milijuna eura.

–​ Ponosni smo što smo postali prvim partnerom programa Zalando Plus izvan modne industrije, što označava važan korak u širenju usluge Wolt+ prema obuhvatnijem lifestyle modelu članstva. Dovodeći Wolt+ milijunima kupaca, činimo svakodnevni život jednostavnijim – od naručivanja hrane i namirnica do otkrivanja lokalnih trgovina – istovremeno donoseći radost i jednostavnost u zajednice diljem svijeta – rekao je Joonas Bieneck, voditelj usluge Wolt+.

Članovi programa Zalando Plus u tri najviše razine – Shine, Star i Superstar – mogu preuzeti ovu pogodnost izravno putem Zalando aplikacije ili web stranice. Besplatan pristup usluzi Wolt+ bit će im dostupan u trajanju od četiri, šest ili dvanaest mjeseci, ovisno o njihovoj trenutačnoj razini angažmana na Zalando platformi.