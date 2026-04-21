Zaklada 'Zlata Bartl' raspisala novi natječaj 'Snaga inovacije'

Natječaj je usmjeren je na inovativne projekte žena poduzetnica u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, uz potpore od pet do 20 tisuća eura

Podravkina Zaklada 'Zlata Bartl' ponovo raspisuje natječaj za dodjelu potpore iz programa 'Snaga inovacije', usmjerenog na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Program podržava inicijative i projekte koji doprinose smanjenju otpada od hrane, prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena, digitalnoj transformaciji poljoprivrede, korištenju obnovljivih izvora energije, sprječavanju onečišćenja zraka, vode i tla, ekološkom uzgoju poljoprivrednih proizvoda te pametnom upravljanju vodom u proizvodnji.

Natječaj je namijenjen pravnim osobama u pretežitom ženskom vlasništvu, za projekte koji mogu doprinijeti navedenim područjima ili na drugi način pozitivno utjecati na poljoprivredno-prehrambeni sektor. Najuspješniji prijavitelji mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu od pet tisuća do 20 tisuća eura.

Prijave na natječaj zaprimaju se do 5. lipnja 2026. godine do 12:00 sati, isključivo putem službenih obrazaca dostupnih na internetskim stranicama Zaklade.

Sve informacije o natječaju nalaze se na mrežnoj stranici Podravke, a prijave se podnose elektronički na adresu [email protected].

Ovo je drugi put da Zaklada raspisuje natječaj 'Snaga inovacije', nakon što je prvi natječaj proveden 2025., kada su financijsku potporu ostvarila tri projekta. Potpore su tada dodijeljene projektima 'AgriCon – digitalna platforma za povezivanje voćara i povrtlara' tvrtke Fruk FinTech, 'Razvoj prirodnog ekstrakta kao konzervansa za prehrambene proizvode pomoću NADES tehnologije' tvrtke NADES Design te 'Izrada finalnog proizvoda - prenosivog uređaja za pročišćavanje vode za piće' tvrtke KRISTALNA IDEJA. Za te je projekte ukupno dodijeljeno gotovo 65 tisuća eura potpore.

Zaklada 'Zlata Bartl' nosi ime znanstvenice i voditeljice Podravkinog istraživačkog tima koji je 1958. godine razvio kultni proizvod Vegetu. Zaklada baštini njezin duh inovacije i predanosti znanstveno-istraživačkom radu te ga prenosi na nove generacije kroz podršku projektima s društvenim i gospodarskim utjecajem.

Program 'Snaga inovacije' podržava razvoj inovativnih rješenja koja odgovaraju na specifične izazove u sektoru prehrane i poljoprivrede ili na aktualne društvene i ekološke izazove te je prioritetno usmjeren na društva koja su u pretežitom ženskom vlasništvu.