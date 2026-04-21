M San: pad rezultata grupe, ali dobit u matičnoj skočila 196 posto

Dok prihodi i EBITDA grupe padaju, M San snažno povećava dobit, a Uprava tvrdi da je riječ o svjesnoj promjeni poslovnog modela

M San Grupa, grupacija od dvadesetak tvrtki u deset zemalja, objavila je konsolidirani izvještaj o poslovanju u 2025. godini, koji kazuje da je Grupa ostvarila poslovne prihode u iznosu od 443,8 milijuna eura, što je za 11,6 posto manje nego godinu ranije.

Paralelno s padom prihoda, slabiji su i operativni rezultati poslovanja (EBITDA je smanjena za 17 posto, a EBIT za 31 posto), dok je ostvarena neto dobit Grupe, u iznosu od 2,8 milijuna eura, lani bila 28,7 posto manja nego u 2024. godini.

- U 2025. godini donijeli smo jasne i odlučne strateške odluke te postavili temelje za novu fazu razvoja. U okruženju obilježenom promjenjivom potražnjom, rastućim troškovima i pojačanom konkurencijom, svjesno smo odabrali aktivno mijenjati vlastiti poslovni model, umjesto pasivnog prilagođavanja tržišnim uvjetima. Rezultati koje smo ostvarili odražavaju upravo takav pristup.

Pad prihoda i profitabilnosti u 2025. godini nije posljedica gubitka tržišne pozicije, već rezultat planski provedenih, strateških i dugoročno usmjerenih odluka Uprave. Tijekom godine izašli smo iz programa i poslovnih aktivnosti koje nisu stvarale odgovarajuću vrijednost te smo resurse usmjerili u segmente s većim potencijalom rasta i profitabilnosti. – objasnila je u izvješću Irena Langer-Breznik, predsjednica Uprave M Sana.

Po njezinim riječima, M San 2025. godinu promatra kao prijelomnu, u kojoj je kompanija svjesno optimizirala postojeće poslovanje kako bi otvorila prostor za snažniji i kvalitetniji rast u budućnosti, a u ovu je godinu ušla s ‘jasno definiranim smjerom, stabilnim temeljima i fokusom na profitabilnost, razvoj i tržišnu ekspanziju’.

Ključni strateški iskorak pritom predstavlja pokretanje projekta MSAN 3.0, sveobuhvatne transformacije poslovnog modela na razini svih društava distribucije unutar Grupe. Riječ je o dubinskoj reorganizaciji koja uključuje razdvajanje poslovanja, uz moguću uspostavu novih pravnih subjekata i jasno pozicioniranje ključnih segmenata: M San, Zelena i Vivax.

Rezultati u prošoj godini provedenih promjena, čiji je cilj povećanje operativne učinkovitosti (novi model distribucije u Hrvatskoj, digitalna transformacija, uspostavljanje nove organizacijske strukture…), već su vidljivi u lanjskim pokazateljima poslovanja matične kompanije.

Iako je, naime, tvrtka M San u prošloj godini imala pad poslovnih prihoda po istoj stopi kao i cijela Grupa, njezini operativni rezultati imali su suprotan smjer. Tvrtka je ostvarila prihod od 303,4 milijuna eura, pri čemu joj je EBITDA porasla 37 posto, EBIT 48 posto, a neto dobit čak 196 posto, na 3,8 milijuna eura.