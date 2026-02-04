Boris Pogačnik nakon Infobipa prešao u novu tvrtku Roberta Kutića

Tvrtke i tržišta

Bivši član Uprave Infobipa pridružio se Festina Techonologiesu na poziciji glavnog direktora za poslovanje

Boris Pogačnik, bivši član Uprave i potpredsjednik za poslovni razvoj Infobipa, pridružio se startupu Festina Technologies na poziciji glavnog direktora za poslovanje (Chief Business Officer).

Iza Festine stoje Roberto Kutić Martina Ćurić koja je ujedno i jedina vlasnica te kompanije. Tvrtka razvija Lexandro.ai, rješenje temeljeno na umjetnoj inteligenciji koje je namijenjeno automatizaciji pravnih i drugih dokumenata. Platforma se pozicionira kao 'evidence-first workspace' u kojem AI agenti obavljaju analizu, usporedbu, validaciju i obradu dokumenata uz osiguranu sljedivost i regulatornu usklađenost. 

Primaran fokus Lexandro.ai-ja je pravni sektor, no rješenje je zamišljeno šire te se može primjenjivati i u područjima usklađenosti, financija, ljudskih resursa i javnog sektora.

U Festini će Pogačnik biti zadužen za međunarodnu ekspanziju, razvoj ekosustava i rast prihoda, uz operativno sudjelovanje u ključnim poslovnim funkcijama. Svoje novo profesionalno angažiranje objavio je na LinkedInu, istaknuvši da je fokus tvrtke na razvoju AI agenata za konkretne, auditabilne poslovne procese.

- Ono što ovaj potez čini posebnim jest tim. Radit ću s Robertom Kutićem i Martinom Ćurić, s kojima sam i ranije blisko surađivao. Pridružujem se u ranoj fazi razvoja projekta te ću raditi sa snažnim operativcima s jasnim načinom razmišljanja, visokim standardima i kulturom u kojoj odgovornost nije fraza - napisao je Pogačnik. 

Podsjetimo, Pogačnik je prošle godine napustio Infobip nakon 15 godina, tijekom kojih je sudjelovao u globalnom širenju kompanije na tržišta Latinske Amerike, Afrike, Indije i CIS regije. Nakon odlaska iz Infobipa najavio je pokretanje konzultantske tvrtke Involo, kroz koju je planirao pomagati startupovima i tehnološkim kompanijama u izlasku na međunarodna tržišta.

