Kad stres završi u čeljusti: poremećaj koji muči sve više menadžera

Temporomandibularni zglob povezuje čeljust i lubanju, a njegov poremećaj može utjecati na san, koncentraciju, govor i prehranu.

Piše: Igor Čvrljević, dr. med.

Stresni sastanci, neprospavane noći, konstantna dostupnost, multitasking i kronična napetost postali su svakodnevica brojnih menadžera. Dok se govori o sindromu burnouta, hipertenziji i anksioznosti, jedan se problem često zanemaruje – disfunkcija temporomandibularnog zgloba (TMZ), poremećaj koji može ozbiljno narušiti kvalitetu života i radnu sposobnost.

Temporomandibularni zglob jedan je od najsloženijih zglobova u ljudskom tijelu. Povezuje donju čeljust s lubanjom i omogućuje govor, žvakanje, gutanje i mimiku. Kada njegova funkcija postane poremećena, posljedice nisu samo bol i nelagoda – problem može utjecati na san, koncentraciju, prehranu, komunikaciju i svakodnevno funkcioniranje.

U poslovnom svijetu, gdje se stres često smatra dijelom profesionalnog identiteta, brojni ljudi nesvjesno razvijaju navike koje dugoročno oštećuju žvačni sustav. Stiskanje zubi tijekom rada, noćno škripanje zubima, konstantna napetost žvačnih mišića i kronični bruksizam danas su među najčešćim uzrocima disfunkcije temporomandibularnog zgloba.