6G stiže do 2030.: Kako se Hrvatska priprema za novu mrežu

ENT sudjeluje u razvoju budućih 6G standarda, dok HAKOM potvrđuje da u Hrvatskoj još nema službenih testiranja

Dok se 5G još nije u potpunosti komercijalno razvio, telekom industrija već intenzivno radi na njegovu nasljedniku. Šesta generacija mobilnih mreža trebala bi do kraja desetljeća donijeti inteligentne mreže koje ne samo da prenose podatke nego i osjećaju prostor oko sebe, upravljaju autonomnim sustavima i povezuju fizički i digitalni svijet u realnom vremenu.

Hrvatska u toj utrci nije izostavljena. Domaći razvojni centri već sudjeluju u međunarodnim istraživanjima i razvoju tehnologija koje će činiti temelj budućih 6G mreža, a svoju će ulogu imati i HAKOM koji još nije zaprimio zahtjeve za testiranje 6G opreme.

Iako se o 6G-u često govori kao o tehnologiji daleke budućnosti, ključni procesi već su započeli. Standardizacijsko tijelo 3GPP prošle je godine otvorilo rad na definiranju zahtjeva za novu generaciju mreža, a prve cjelovite specifikacije očekuju se krajem 2028. godine. To znači da bi prve komercijalne implementacije mogle krenuti već oko 2030., pod uvjetom da standardizacija i raspodjela spektra budu tekli prema planu.