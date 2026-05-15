Zaba financira Bosqarov SPO i preuzimanje PIK Vrbovca

Zaba će preuzeti ulogu ključnog partnera u procesu planiranja, koordinacije i realizacije procesa javne ponude novih dionica Bosqar Investa

Domaća investicijska grupacija Bosqar Invest predstavila je u petak novu stratešku suradnju sa Zagrebačkom bankom, članicom Grupe UniCredit, kojoj je cilj osigurati ključne elemente financijske strukture za planiranu akviziciju PIK Vrbovca te podržati daljnji razvoj prehrambene vertikale Bosqara.

U sklopu suradnje, Zagrebačka banka će temeljem Ugovora o pružanju investicijske usluge provedbe ponude novih dionica sklopljenog s Bosqar Investom imati vodeću ulogu u planiranoj sekundarnoj ponudi dionica (SPO) Bosqar Investa kao samostalni vodeći agent izdanja. Zagrebačka banka preuzet će ulogu ključnog partnera u procesu planiranja, koordinacije i realizacije procesa javne ponude novih dionica Bosqar Investa.

Usto, aktivno će koordinirati aktivnosti i surađivati sa suaranžerima (Erste&Steiermärkische Banka, Privredna banka Zagreb i Raiffeisenbank Austria) koje će Bosqar Invest angažirati u vezi s provedbom javne ponude novih dionica.

Ugovorom je Zagrebačka banka Bosqaru ponudila i mogućnost izdanja dužničkih vrijednosnih papira te je s Bosqar Investom preuzela obvezu otkupa do iznosa od najviše 25 milijuna eura, što je prvi takav primjer underwritinga u povijesti hrvatskog tržišta kapitala.

Daljnji razvoj Bosqarove poslovne vertikale Future Food predviđen je nedavno objavljenom informacijom kako je Fortenova grupa prihvatila obvezujuću ponudu Bosqar Investa za preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovec.

Kako se navodi u priopćenju, planirana akvizicija hrvatskog proizvođača mesa i mesnih prerađevina, podložna završetku pregovora, regulatornim odobrenjima nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec, predstavlja logičan nastavak strategije izgradnje vodeće prehrambene platforme u regiji u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Zagrebačka banka, kao samostalni globalni koordinator i mandatirani aranžer financiranja, spremna je osigurati cjelokupno financiranje ulaganja potrebno za stjecanje i razvoj PIK Vrbovca. Svi uvjeti predmetnog financiranja bit će konačno određeni u ugovoru o kreditu koji će naknadno biti sklopljen između Zagrebačke banke i stjecatelja PIK Vrbovca.

- Preuzimanjem ključne uloge u ovoj transakciji, Zagrebačka banka potvrđuje snažnu podršku daljnjem rastu Bosqar Invest grupe i povjerenje u njezin dugoročni potencijal. Time ističemo i širu ulogu banaka u poticanju investicija i razvoju tržišta kapitala u Hrvatskoj - izjavio je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zabe.

- Strateško partnerstvo između Bosqara i Zagrebačke banke već dugi niz godina generira izvanredne rezultate. Činjenica da je tržišna kapitalizacija Bosqara rasla preko tisuću posto od IPO-a u 2019. godini, kao i sudjelovanje sva četiri mirovinska fonda u izdanjima obveznica i dionica Bosqara, najaktivnijeg izdavatelja na Zagrebačkoj burzi, jasni su indikatori očekivane uspješnosti i ovog izdanja. Ponosni smo na činjenicu da su hrvatski građani preko mirovinskih fondova koji su već uložili u Bosqar u sedam godina ostvarili povrat od preko 700 posto i da su investitori na Zagrebačkoj burzi upravo na Bosqaru ostvarili jedno od svojih najboljih ulaganja u tom periodu - kazao je Stjepan Orešković, većinski vlasnik i osnivač Bosqara.

Aleksandra Rašić, članica Uprave Zagrebačke banke, izjavila je da ova transakcija potvrđuje snagu Bosqarovog projekta i interes investitora za kvalitetno strukturirane prilike s dugoročnim potencijalom.

- U njezinoj realizaciji fokusirali smo se na precizno strukturiranje vlasničke, tj. dioničke i dužničke komponente kako bismo podržali održivi rast i dugoročnu vrijednost. Takvim pristupom nastavljamo graditi projekte koji imaju konkretan utjecaj na razvoj domaće ekonomije i ključnih industrija - dodala je Rašić.

Alma Mekić Ćerdić, članica Uprave Bosqara, podsjetila je da je Zaba u izgradnji platforme Bosqara bila agent izdanja novih dionica 2024. godine te je financirala ulaganje u Panvitu i Mlinar.

- Odluka da vodi planirano izdanje dionica, uz istodobno osiguranje cjelokupnog financiranja akvizicije, snažna je potvrda naše strategije i dugoročne vizije. Ovo partnerstvo je jasan signal kvalitetne strukture planirane akvizicije PIK Vrbovca te daljnjeg razvoja platforme Future Food. Naš fokus ostaje na discipliniranoj alokaciji kapitala, strateškim ulaganjima i izgradnji vodećeg regionalnog prehrambenog ekosustava koji stvara održivu dugoročnu vrijednost za sve dionike - rekla je Mekić Ćerdić.

Bosqar Invest ranije je najavio kako nakon završetka namjeravane akvizicije planira PIK Vrbovec uključiti u svoju Future Food poslovnu vertikalu uz postojeće kompanije Panvitu i Mlinar, čime bi stvorio komplementaran sustav koji obuhvaća primarnu proizvodnju, preradu i distribuciju.

Transakcija se planira provesti unutar Future Fooda u partnerstvu s postojećim dioničarima.