S&P 500 dosegao novi rekord, zašto je bitcoin u međuvremenu stabilan?

Pad bitcoina ispod 80 tisuća dolara dogodio se u trenutku kada je S&P 500 zabilježio rekordne vrijednosti

Trgovci su bitcoin tretirali kao visoku beta zamjenu za isti apetit za rizikom koji pokreće Nvidiu i Mag-7 (najvećih 7 kompanija na svijetu), onu koja bi se trebala kretati s dionicama u zelenim danima. Umjesto toga, bitcoin trguje oko 80 tisuća dolara, dok je S&P 500 zabilježio novi rekord, Nasdaq je porastao za 1,06 posto, a Nvidia za 2,84 posto.

Ovaj rast dionica dolazi zbog revizija zarade, prihoda od umjetne inteligencije i otkupa dionica, što sve povećava imovinu s novčanim tokom i zaobilazi onu s likvidnošću.

Rast kojem su prisustvovali samo mega-kapitalisti

Tržište dionica ovog tjedna bilo je potaknuto snagom mega-kapitalizacija. Sedam od jedanaest sektora S&P 500 zatvorilo se s padom, Dow je pao, a dionice u padu nadmašile su dionice u rastu i na NYSE i na Nasdaqu, čak i dok je sam indeks rastao. S&P 500 je bio zelen jer je poraslo 10 vodećih dionica, koje sada čine 36,5 posto indeksa prema tržišnoj kapitalizaciji, a predvode ih Nvidia, Apple i Microsoft.

Goldman Sachs procjenjuje da će samo ulaganja u umjetnu inteligenciju ove godine pokretati otprilike 40 posto rasta zarade po dionici S&P 500, a najveće tvrtke za infrastrukturu u oblaku planiraju potrošiti otprilike 670 milijardi dolara u 2026. godini.

Bitcoinov mehanizam nadmetanja temelji se isključivo na likvidnosti, što znači da kada se likvidnost smanji i rast kapitala koncentrira se u mega-kapitaliziranim tvrtkama koje generiraju novac, bitcoin apsorbira pad. U međuvremenu, rast zarade isključivo se odnosi na mega tvrtke koje generiraju novac.

Travanjsko izvješće o PPI-u pogoršalo je problem, jer su proizvođačke cijene porasle za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec i 6 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je najveći 12-mjesečni rast od prosinca 2022. Energija je prednjačila, s cijenama goriva koje su porasle za 15,6 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Taj je čimbenik znatno povećao očekivanja o povećanju kamatnih stopa FED-a, a trgovci su procijenili 34,3 posto vjerojatnosti za povećanje kamatnih stopa do prosinca, u odnosu na otprilike 15 posto tjedan ranije.

Prinosi državnih obveznica i dolar porasli su nakon objave. Za imovinu koja ne donosi prinos i nema kompenzacije zarade, ta kombinacija funkcionira kao izravni porez na procjenu.

Korelacija bez pozitivne bete

K33 je otkrio da je 30-dnevna korelacija bitcoina s Nasdaqom ostala iznad 0,7, što potvrđuje da bitcoin i dalje trguje unutar makro ciklusa dionica. Nasdaqovi terminski ugovori porasli su za 27 posto između 30. ožujka i 8. svibnja, što je najsnažniji 30-dnevni rast u 16 godina, no K33 je identificirao obrazac kada Nasdaq poraste više od 10 posto tijekom 30 trgovinskih dana, bitcoinova beta vrijednost često blijedi.

Bitcoinova beta potencijal za rast aktivira se kroz širenje likvidnosti, a ovaj rast koncentrirao je dobitke u zaradi povezanoj s umjetnom inteligencijom, dok su se uvjeti na spot tržištu bitcoina pogoršali. Prema podacima Farside Investorsa, spot bitcoin ETF-ovi privukli su 629,8 milijuna dolara 1. svibnja, 532,3 milijuna dolara 4. svibnja i 467,3 milijuna dolara 5. svibnja. Zatim su se tokovi preokrenuli u odljeve od 268,5 milijuna dolara 7. svibnja, 145,7 milijuna dolara 8. svibnja i 233,2 milijuna dolara 12. svibnja.

Bitcoinove kamatne stope za financiranje (funding rate) bile su negativne 74 dana zaredom uoči ovog tjedna. Prosječni dnevni volumen spot trgovanja iznosio je oko 2,7 milijardi dolara. Tržište s negativnim financiranjem i malim volumenom spot trgovanja zahtijeva široki katalizator likvidnosti za probijanje više razine.

Bilanca FED-a iznosila je otprilike 6,71 bilijuna dolara ukupne imovine 6. svibnja, s rezervama od preko 3 bilijuna dolara i računom državne blagajne od 878 milijardi dolara. Vrijednost bitcoina nalazi se u prozoru između likvidnosti FED-a i realnih kamatnih stopa. Megacap tehnološka poduzeća povezuju one koji se odvajaju od trajnosti zarade umjetne inteligencije, programa povrata kapitala i vidljivosti prihoda.

Posljedice raskola

Ako inflacijski šok popusti, vjerojatnost povećanja kamatnih stopa od strane FED-a se smanjuje, a dolar slabi. U tom okruženju, priljevi ETF-ova koji su se nakratko preokrenuli mogli bi se nastaviti u velikom obimu. Pokrivanje kratkih pozicija moglo bi smanjiti stopu financiranja s negativne na neutralnu, a raspon od 80.000 do 85.000 dolara mogao bi postati donja granica, a ne gornja granica.

Citijev optimistični scenarij bitcoina cilja 165 tisuća dolara u 12-mjesečnom horizontu, ovisno o smanjenju likvidnosti, održivoj potražnji za ETF-ovima i napretku u zakonodavstvu specifičnom za kriptovalute. Trgovanje s visokim beta koeficijentom ponovno funkcionira u tom scenariju, potaknuto smanjenjem likvidnosti i potražnjom za ETF-ovima, a ne djelovanjem cijena na razini indeksa.

Ako se travanjski PPI bez olakšanja odrazi na svibanjske CPI i lipanjske PCE očitanja, a vjerojatnost porasta skoči prema 50 posto, slika za bitcoin se pogoršava bez obzira na to što mega-kapitalizirane tehnološke tvrtke učine. Tri uzastopna dana odljeva sredstava iz ETF-ova do 12. svibnja pokazuju da institucionalni imatelji već smanjuju izloženost na ovoj razini. Neuspjeh u povratu 80 tisuća dolara u sljedećih nekoliko dana otvara test zone od 74 tisuća do 68 tisuća dolara, gdje su koncentrirane likvidacije derivata. Citijev nepovoljni makroekonomski scenarij smješta bitcoin na 58 tisuća dolara.