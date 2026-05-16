Cijene pšenice i aluminija rastu zbog Irana i EU regulative

Pšenica je poskupjela 13 posto zbog geopolitičkih napetosti i slabije proizvodnje, dok aluminij raste zbog reforme EU ETS-a

Cijena pšenice porasla je 13 posto u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te se trenutačno kreće oko 216 eura po toni. Rast cijene posljedica je neizvjesnosti povezanih sa sukobom u Iranu, odnosno odbijanja iranskog prijedloga o prekidu sukoba od strane predsjednika SAD-a, stoji u najnovijim HUP analizama.

Istodobno, očekuje se pad proizvodnje pšenice u svim glavnim izvoznim državama u odnosu na prošlu godinu. Međutim, procjenjuje se da će zalihe pšenice u EU na kraju sezone 2026./2027. biti nešto više nego na početku sezone, što ograničava prostor za daljnji rast cijena. Tržište je trenutačno dobro opskrbljeno jer se za sezonu 2025./2026. procjenjuje suficit ponude od oko 25 milijuna tona. Očekuje se da će se cijena pšenice do kraja godine kretati oko 220 eura po toni.

Cijena aluminija porasla je od kraja prethodnog mjeseca 4,6 posto na oko 3,600 dolara po toni. Rast cijene povezan je s nadolazećom reformom Sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS I), koja uvodi novi način izračuna referentnih vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica. Europski proizvođači aluminija upozoravaju da bi nove referentne vrijednosti mogle narušiti konkurentnost industrije, osobito sektora recikliranja.

Procjenjuje se da će se referentne vrijednosti za razdoblje 2026.-2030. smanjiti za 34 posto u odnosu na 2021.-2025., što znači da će postrojenja za recikliranje i rafinerije morati kupovati više emisijskih jedinica. To će povećati troškove poslovanja i negativno utjecati na profitabilnost poduzeća, što će i u narednom razdoblju održavati pritisak na rast cijene aluminija.