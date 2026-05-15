Češki milijarder Strnad osniva fond vrijedan do 10 milijardi eura

Najmlađi i najbogatiji čovjek istočne EU novac od IPO-a obrambene tvrtke CSG usmjerava u diversificirani investicijski fond za Europu i SAD

Michal Strnad, 33-godišnji češki milijarder kojeg Bloomberg svrstava na vrh ljestvice najbogatijih u istočnoj Europskoj uniji, osniva investicijsku tvrtku s potencijalom do 10 milijardi eura namijenjenih akvizicijama u Europi i SAD-u. Dio sredstava dolazi od prodaje udjela u obrambenom konglomeratu CSG NV ranije ove godine, u okviru najvećeg ikad IPO-a za tvrtku koja se isključivo bavi obrambenom opremom.

Nova tvrtka bit će odvojena od CSG-a i fokusirati se na industrije izvan obrane, a Strnad je ove subote u svom praškom uredu dao naslutiti što traži.

– Želim da bude diversificirano. Otvoren sam za poslove u javnom i privatnom sektoru ili nekretninama. Želim da bude u perspektivnim, rastućim sektorima – rekao je Strnad.

U novu investicijsku tvrtku već je prenio dio imovine: udio u praškom hotelu Four Seasons, kliniku za liječenje neplodnosti te lokalne zastupnike Ferrarija i Maseratija koje je preuzeo, kao i nogometni klub Viktoria Plzeň. Među potencijalno zanimljivim ciljevima naveo je lokalnu imovinu tvrtke za upravljanje otpadom Marius Pedersen koja je navodno na prodaju, a izrazio je i visok interes za preuzimanje medijskih tvrtki.

Strnad raspolaže s oko tri milijarde eura u kapitalu iz IPO-a, a uz financijsku polugu računa na dodatnih 10 milijardi eura. Češka je u ovom trenutku dom četvorici najbogatijih istočnih Europljana prema Bloombergovom indeksu milijardera, uključujući Daniela Kretinskoga i Karela Komáreka, a njihova zajednička neto vrijednost iznosi 62 milijarde dolara.

Strnad je u kontaktu i s Renatom Kellnerovom, drugom najbogatijom osobom u zemlji koja vodi investicijsku kuću PPF Group koju je naslijedila od supruga Petra Kellnera poginulog u helikopterskoj nesreći 2021., i razgovara s njom o mogućim suradnjama.

– Sviđa mi se Renata kao osoba. Ima nekako sličnu poslovnu priču kao ja, u smislu da smo oboje novi u tom velikom svijetu. Malo smo drugačiji od tipova koji su krenuli devedesetih – rekao je Strnad.

Ljubitelj sportskih automobila i crnog vina, Strnad sa svoje 33 godine kaže da mu novac više nije motivacija nego izgradnja nasljeđa, i to u godinama kada većina njegovih vršnjaka još traži posao. Na pitanje o smislu daljnjeg gomilanja bogatstva, citirao je kolegu.

– Znate, ja ne jedem ili ne mogu jesti dvije večere. I kao što jedan moj kolega kaže, ne proizvode zlatne hamburgere – zaključio je Strnad.