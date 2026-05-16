Vegeta: Dodatak jelima na kojem se razvila Podravka i cijela regija

Vegeta je prije 67 godina bila prvi proizvod lansiran 'na američki način', i do danas je Podravkina perjanica na domaćem i svjetskom tržištu

U koprivničkoj Podravki je 16. svibnja 1959. započela proizvodnja Vegete 40, dodatka jelima koji će s vremenom postati najprepoznatljiviji hrvatski proizvod u svijetu. Nastanak Vegete, međutim, nije bio tek tehnološka inovacija, nego rezultat iznimnih poslovnih, političkih i marketinških okolnosti.

Od moguće likvidacije tvornice do dodatka jelima

Sredinom 1950-ih Podravka je bila poduzeće predviđeno za likvidaciju. Tvornicu su od gašenja spasili općina Koprivnica i kotarske vlasti, Na čelo Podravke dolazi inženjer Pavle Gaži, koji se prije toga vratio sa specijalističkog studija biotehnologije i marketinga na američkom Sveučilištu Berkeley. Upravo će ta kombinacija znanstvenog i tržišnog pristupa obilježiti novo razdoblje Podravke.

Poslovanje se stabilizira, a težište razvoja stavlja se na inovacije. U tvorničkom laboratoriju 1958. se dovršava razvoj nove mješavine sušenog povrća i začina, taj dodatak jelima dobio je 6. veljače 1959. sanitarnu dozvolu, a proizvodnja je počela 16. svibnja.

Teta Vegeta Zlata Bartl

Tvornički laboratorij i razvoj Vegete vodila je Zlata Bartl (1920., Slimeni kraj Travnika – Koprivnica, 2008.), koju su kasnije nazvali 'teta Vegeta'. Profesorica kemije, fizike, matematike, meteorologije i mineralogije bila je zaručena za domobrana stradalog na Križnom putu.

Poslije rata je zbog pogrešno protumačenog školskog izleta u Rim osuđena na osam godina zatvora i gubitak građanskih prava. Nakon 15 mjeseci puštena je uvjetno zbog bolesti. Zaposlila se kao profesorica kemije u Banjoj Luci te poslije u Zavodu za industrijska istraživanja u Sarajevu.

Dvadeset godina u Podravki

Zatekla se u Zagrebu 1956. kad je Podravka objavila oglas kojim traži kemijskog tehničara za rad u laboratoriju. U Podravki je ostala do umirovljenja 1976. Na njezinu inicijativu 1957. počinje proizvodnja dehidratiziranih juha, a zatim je vodila tim koji je razvio Vegetu.

Dobitnica je odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle (1997.) te nagrade Zlatna kuna za životno djelo Hrvatske gospodarske komore (1998). Podravka je 2001. osnovala zakladu u svrhu poticanja inovativnog i znanstvenoistraživačkoga rada mladih dodjelom stipendija za dodiplomske i poslijediplomske studije, koja nosi njezino ime. Proglašena je 2006. počasnom građankom Koprivnice, u kojoj danas jedna ulica nosi njeno ime.

Hrabar marketinški iskorak

Vegeta je od samog početka zamišljena i lansirana kao tržišni proizvod po svim pravilima modernog marketinga. U suradnji s Oglasnim zavodom Hrvatske (Ozeha), prvom profesionalnom reklamnom agencijom u zemlji, oblikovani su ime, ambalaža i vizualni identitet.

Plava boja kutijice, neuobičajena za prehrambene proizvode 1950-ih, bila je svjestan i hrabar marketinški iskorak. Vegeta 40 predstavljena je na tržištu ‘po američkom modelu’— u mjeri u kojoj je to bilo moguće u tadašnjem sustavu — uz oslonac na dizajn, oglašavanje i istraživanje potrošačkih navika, što je u tadašnjoj Jugoslaviji bilo gotovo bez presedana.

Male tajne velikih majstora kuhinje

Takav pristup donio je rezultate. Podravka se ubrzo afirmira kao lider u marketinškoj prezentaciji prehrambenih proizvoda, a Vegeta postaje perjanica kompanije. Taj će se kontinuitet vidjeti i kasnije, osobito 1974., kada Podravka pokreće prvi televizijski kulinarski show, Male tajne velikih majstora kuhinje, u suradnji s Radiotelevizijom Zagreb.

Izuzetno popularna emisija, koju su vodili Oliver Mlakar i Stevo Karapandža, svaku je epizodu završavala receptima u kojima je neizostavna bila — ‘jedna žličica Vegete'.

I danas među vrhunskim brendovima

Od proizvoda nastalog u poduzeću na rubu opstanka, Vegeta je izrasla u najprodavaniji dehidrirani dodatak jelima u Europi i jedan od najuspješnijih hrvatskih izvoznih brendova. Danas se prodaje na desecima tržišta, a 2025. godine proglašena je za Top-Marke u Njemačkoj. Jedno od najuglednijih priznanja za robne marke dodjeljuje Lebensmittel Zeitung, temeljem neovisnog istraživanja instituta YouGov CP Germany GmbH. U konkurenciji više od pet tisuća brendova Vegeta je zauzela vodeće mjesto u kategoriji začina.

Znanje, marketing i malo soli

Zato ne čudi što Podravka u nadolazećem petogodišnjem razdoblju ključnim strateškim prioritetom postavlja 'pozicioniranje Vegete kao globalnog brenda kroz daljnju internacionalizaciju i širenje palete proizvoda koji se na internacionalno tržište stavljaju pod brendom Vegeta'.

Priča započeta 16. svibnja 1959. tako nije samo povijest jednog proizvoda, nego i rijedak primjer kako su znanje, marketing, malo soli i ‘soli’ u pravom trenutku usmjerili sudbinu jedne tvornice, cijelog grada i regije.