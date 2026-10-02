Svaka sedma hrvatska mirovina isplaćuje se u inozemstvu

Najviše hrvatskih mirovina odlazi u BiH i Srbiju, a broj korisnika mlađih od 60 godina u desetljeću se više nego prepolovio.

Gotovo 174 tisuće korisnika prima hrvatsku mirovinu u inozemstvu, što je čak 37 tisuća više u odnosu na razdoblje od prije deset godina. Izvan zemlje tako se isplaćuje mirovina otprilike svakom sedmom umirovljeniku, a među državama u koje novac odlazi uvjerljivo prednjače Bosna i Hercegovina te Srbija.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj korisnika kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvu porastao je s oko 137 tisuća krajem 2015. na približno 174 tisuće 2025., odnosno gotovo 27 posto. Istodobno, broj umirovljenika koji mirovinu primaju u Hrvatskoj smanjio se za oko 36 tisuća.

Rast inozemnih isplata tako je neznatno premašio pad njihova broja u Hrvatskoj. Ukupan broj korisnika hrvatskih mirovina u deset godina povećao se za samo 727, s 1.228.020 na 1.228.747.

Ipak, iza naizgled stabilne ukupne brojke umirovljenika kriju se dubinske promjene: uz mjesto isplate promijenila se i dobna struktura korisnika, dob ulaska u mirovinu i duljina njezina primanja.