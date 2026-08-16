Mirovina prije mirovine postaje novi način odmora od posla

Ideja je da se vrijeme za odmor i osobni razvoj ne odgađa za starost, nego upotrebljava dok je osoba još aktivna i ima više energije

Čini se da svake godine na tržište rada stižu novi trendovi. Počevši od quiet quittinga (odrađivanje samo minimuma koji se traži na poslu), zatim quiet hiringa (kada poslodavac izbjegava dovođenje novih zaposlenika preraspodjelom posla i korištenjem vanjskih suradnika) do četverodnevnoga radnog tjedna. Novi naraštaji ispisuju svoja pravila igre, pa su tako ove godine u prvi plan stigle mikromirovine.

Taj pojam, iako tako zvuči, nema veze s mirovinskom štednjom, ali ima s odmorom koji donosi umirovljenje. Umorni od priča o penjanju po korporacijskim stepenicama i tome kako 'na mladima svijet ostaje', nove generacije odlučile su reći 'ne' izgaranju i otići u mikromirovinu (engl. micro-retirement). Riječ je o odnosu prema radu u kojemu pojedinci tijekom aktivne karijere svjesno uzimaju dulje stanke od zaposlenja, najčešće nekoliko mjeseci, ali katkad i dulje, kako bi se odmorili, putovali, posvetili osobnim projektima, obrazovanju ili drugim životnim ciljevima.