AI mijenja vanjsko oglašavanje: Ekrani već prepoznaju tko prolazi

DOOH raste, oglasi se prilagođavaju lokaciji, vremenu i publici, a digitalno vanjsko oglašavanje na pragu je globalne dominacije

I plakati plaču. Živi ekrani svuda su oko nas: na stadionima, u arenama, po ulicama i prometnicama, u čekaonicama, na postajama… Valjda i na zvijezdama i satelitima. Ulični plakati razgovaraju s našim pametnim telefonima, a trgovine prilagođavaju svoje reklame našim sklonostima čim u njih uđemo. Mijenjaju se i poruke. (Digitalno) vanjsko oglašavanje (tzv. DOOH i OOH) postalo je fleksibilno i interaktivno, a za inventivne igrače, čini se, može biti profitabilno.

Iza skraćenice OOH (engl. out of home) stoji oglašavanje izvan doma, odnosno reklame koje ljudi vide dok su vani (billboardi, plakati na autobusnim postajama, oglasi u javnom prijevozu, reklamni panoi uz ceste itd.), a DOOH (engl. digital out of home) digitalna je verzija OOH oglašavanja (LED billboardi, digitalni ekrani u trgovačkim centrima, ekrani na kolodvorima i u zračnim lukama, digitalni oglasi u dizalima ili poslovnim zgradama itd.).