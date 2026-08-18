Hugo Spritz protiv Aperola: rađa li se novi kralj koktela?

St-Germain bilježi snažan rast, ali podaci pokazuju da pravi izazov Aperolu nije novi liker, nego promjena navika potrošača

Na stranicama stranih poslovnih medija ovih se vrelih kolovoških dana može čitati o tome kako je francuski liker od bazge St-Germain u rastu prešišao sad već kultni Aperol. U SAD-u njegova je prodaja u posljednja tri mjeseca skočila za 40 posto, a Aperolova je pala za četiri.

Pretraživanje koktela Hugo Spritz (St-Germain​ jedan je od glavnih sastojaka) prvi je put prestiglo Aperol Spritz, a u posljednjih pet godina internetski interes za koktel s tim likerom od bazge porastao je za 1300 posto. Neki su se mediji počeli baviti nagađanjima hoće li Hugo Spritz, odnosno St-Germain, uspjeti svrgnuti Aperol s trona, je li mu odzvonilo, pušu li neki novi vjetrovi u svijetu koktela i, općenito, alkoholnih pića.