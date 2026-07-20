Tvrtke i tržišta

Maržić prenio vlasništvo Kampa Šimuni na kćer, novi član Uprave Metusa

20. srpnja 2026.
Maržić prenio vlasništvo Kampa Šimuni na kćer, novi član Uprave Metusa

Eduard Maržić

Goran Litvan
Goran Litvan
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Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki

Eduard Maržić prenio je većinski vlasnički udjel (51,17%) u KAMPU ŠIMUNI na kći Ivonu Maržić. Maržić je jedan od najpoznatijih poduzetnika povezanih s Pagom.

Najviše ga se veže uz razvoj KAMPA ŠIMUNI, koji je godinama bio njegova glavna turistička investicija, te uz ambiciozni projekt Zlatna obala Hrvatske. Istodobno je uključen u više poslovnih sporova i istraga koje se odnose na kampove i turističke nekretnine.

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#Eduard Maržić#Ivona Maržić#Tadas Matjošaitis#Kamp Šimuni#Metus
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