Maržić prenio vlasništvo Kampa Šimuni na kćer, novi član Uprave Metusa

Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki

Eduard Maržić prenio je većinski vlasnički udjel (51,17%) u KAMPU ŠIMUNI na kći Ivonu Maržić. Maržić je jedan od najpoznatijih poduzetnika povezanih s Pagom.

Najviše ga se veže uz razvoj KAMPA ŠIMUNI, koji je godinama bio njegova glavna turistička investicija, te uz ambiciozni projekt Zlatna obala Hrvatske. Istodobno je uključen u više poslovnih sporova i istraga koje se odnose na kampove i turističke nekretnine.