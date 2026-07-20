Tvrtke i tržišta
Maržić prenio vlasništvo Kampa Šimuni na kćer, novi član Uprave Metusa
20. srpnja 2026.
Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki
Eduard Maržić prenio je većinski vlasnički udjel (51,17%) u KAMPU ŠIMUNI na kći Ivonu Maržić. Maržić je jedan od najpoznatijih poduzetnika povezanih s Pagom.
Najviše ga se veže uz razvoj KAMPA ŠIMUNI, koji je godinama bio njegova glavna turistička investicija, te uz ambiciozni projekt Zlatna obala Hrvatske. Istodobno je uključen u više poslovnih sporova i istraga koje se odnose na kampove i turističke nekretnine.
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