Biznis i politika
Hrvatska ima najviše sudaca u EU-u. Zašto je pravosuđe ipak sporo?
20. srpnja 2026.
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Na 100 tisuća stanovnika imamo gotovo tri puta više sudaca od prosjeka EU-a, no sustav opterećuju mali i masovni sporovi
Hrvatska je 2024. godine imala najveći broj profesionalnih sudaca u odnosu na broj stanovnika među svim članicama Europske unije, pokazuju podaci koje je Eurostat objavio povodom Međunarodnog dana kaznenog pravosuđa.
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