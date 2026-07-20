Biznis i politika

Hrvatska ima najviše sudaca u EU-u. Zašto je pravosuđe ipak sporo?

20. srpnja 2026.
sudac sudac
foto Shutterstock
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Na 100 tisuća stanovnika imamo gotovo tri puta više sudaca od prosjeka EU-a, no sustav opterećuju mali i masovni sporovi

Hrvatska je 2024. godine imala najveći broj profesionalnih sudaca u odnosu na broj stanovnika među svim članicama Europske unije, pokazuju podaci koje je Eurostat objavio povodom Međunarodnog dana kaznenog pravosuđa.

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