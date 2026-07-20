ECB upozorava da bi stablecoini mogli iscrpiti bankovne depozite

Član uprave ECB-a iznio je prijetnju s kojom se banke suočavaju i predstavio digitalni euro kao jedini strukturni odgovor

Europske banke gube rat plaćanja na rate. Prvo su se pojavile mobilne aplikacije koje su im preuzele naknade i podatke o transakcijama, zatim su digitalna plaćanja, a startupi su preuzeli još veću kontrolu. Sada ECB upozorava da bi im stablecoini mogli uzeti ono što ih stvarno boli, depozite.

Piero Cipollone, član izvršnog odbora Europske središnje banke, iznio je tu poruku u petak na bankarskoj konferenciji u Rimu i predstavio digitalni euro kao strukturni odgovor.

- Čak i tradicionalna plaćanja debitnim karticama postaju manje popularna. Zapravo, mobilna plaćanja su u porastu i već premašuju jednu od deset transakcija na prodajnim mjestima u Irskoj, Nizozemskoj i Finskoj - rekao je.

- Kada njihovi klijenti koriste mobilna plaćanja, banke obično plaćaju veće naknade od onih povezanih s debitnim karticama i često ne primaju nikakve informacije o plaćanju, pa gube i naknade i podatke. Ako se korištenje stablecoina poveća u budućnosti, banke će također izgubiti depozite stanovništva - dodao je Cipollone.

Razgovarao je s direktorima talijanskih zadružnih banaka koji imaju svoje razloge za nervozu. Polovica poslovnica talijanskih zadružnih banaka opslužuje gradove s manje od 10.000 stanovnika, gdje bi gubitak podataka o plaćanju mogao upropastiti lokalno poslovanje s kreditima.

Stablecoini dodaju novi sloj tom problemu. To su privatno izdani kripto tokeni vezani u omjeru 1:1 za fiat valutu, gotovo uvijek dolar, koji korisnicima omogućuju držanje i premještanje novca u potpunosti izvan bankarskog sustava. Zamislite ih kao digitalni dolar koji držite u aplikaciji, a ne na bankovnom računu. Čak se i fintech tvrtke poput PayPala, Stripea i drugih oslanjaju na tradicionalni bankarski sustav na ovaj ili onaj način.

Globalno tržište stablecoina procjenjuje se na otprilike 300 milijardi dolara, prema podacima DefiLlame, i gotovo je u potpunosti denominirano u dolarima.

Cipollone je zabrinut da bi masovno usvajanje stablecoina moglo učiniti depozite u gotovini nebitnim. Mobilna plaćanja bankama naplaćuju naknade i podatke, stablecoini bi ih mogli koštati depozitne baze na koju se oslanjaju za davanje kredita.

Depoziti nisu samo broj u glavnoj knjizi, oni su sirovina koju banke koriste za odobravanje kredita tvrtkama i kupcima nekretnina. Manje depozita znači manje kreditiranja, a za male zadružne banke s malim maržama i lokalnim bazama klijenata to je egzistencijalni problem, a ne problem proračunske tablice.

Predloženo rješenje ECB-a je, ironično, digitalni euro. Elektronički oblik gotovine koji izdaje vlada, a distribuira se putem komercijalnih banaka, a ne umjesto njih. Prema trenutnom dizajnu, banke vode račune klijenata, zarađuju međubankovne naknade i zadržavaju podatke o transakcijama. ECB je već imenovao 36 pružatelja usluga plaćanja, uključujući Deutsche Bank, UniCredit i Revolut, za 12-mjesečni pilotni program koji počinje u drugoj polovici 2027.

Očiti prigovor je da bi digitalni novčanik koji podržava vlada, mogao iscrpiti depozite jednako sigurno kao i stablecoin. ECB ima na umu zaštitne ograde. Digitalni euro neće isplaćivati kamate, uklanjajući poticaj za polaganje velikih iznosa u njega, a ograničenja držanja ograničit će koliko svatko može posjedovati na digitalnom eurskom računu. Analiza financijske stabilnosti same banke zaključila je da dizajn ne predstavlja materijalni rizik za likvidnost banke.

Kritičari nisu bili u potpunosti uvjereni, a ponovljena upozorenja ECB-a o stablecoinima nisu vidljivo usporila tržište. Ali zakonodavni mehanizam se sada pokreće.

Prema Cipolloneu, pregovori o digitalnom euru već su u tijeku, odobrenje je predviđeno za 9. srpnja, a prva sjednica održat će se četiri dana kasnije. Zastupnici ciljaju na postizanje dogovora do kraja 2026. Prvo izdanje očekuje se u 2029. godini.