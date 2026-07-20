ACI reže dividendu za dvije trećine nakon snažnog pada dobiti

Dioničarima bi bilo isplaćeno 176,6 tisuća eura, dok su ukupni primici članova Uprave u 2025. dosegnuli 305,7 tisuća eura

Adriatic Croatia International Club (ACI) predložit će Glavnoj skupštini isplatu dividende od 1,59 eura bruto po dionici iz dobiti ostvarene u 2025. godini, što je oko 67 posto manje od 4,82 eura isplaćena iz dobiti za godinu prije. Kompanija je lani ostvarila neto dobit od 293,6 tisuća eura, također približno 67 posto manju nego 2024., od čega bi se dioničarima isplatilo 176,6 tisuća eura, a preostalih 117 tisuća eura prenijelo u zadržanu dobit, stoji u objavi na Zagrebačkoj burzi.

O prijedlogu će dioničari odlučivati na Glavnoj skupštini sazvanoj za 27. kolovoza. Pravo na dividendu imali bi dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 22. rujna, dok je kao datum isplate predložen 29. rujna. Dionicom ACI-ja bez prava na dividendu trgovalo bi se od 21. rujna.

Prošlogodišnja dobit ACI-ja smanjena je za približno 67 posto u odnosu na 2024., kada je iznosila 891,3 tisuće eura. Pad je još izraženiji usporedi li se rezultat s 2023., kada je kompanija ostvarila gotovo tri milijuna eura dobiti. Istodobno su ukupni prihodi u 2025. porasli za oko tri posto, s 39,1 milijun na 40,3 milijuna eura.

Upravi ukupno 305,7 tisuća eura

Prema izvještaju o primicima, članovima Uprave ACI-ja u 2025. isplaćeno je ukupno 305,7 tisuća eura u bruto dva iznosu. Najveće ukupne primitke imao je član Uprave Ivan Herak, 133,9 tisuća eura. Tadašnjem predsjedniku Uprave Kristijanu Paviću pripalo je 120,3 tisuće eura, a Ankici Kruljac 51,6 tisuća eura.

Uz plaće, u te su iznose uključeni korištenje službenih automobila, naknade troškova smještaja, primici u naravi te, kod Ankice Kruljac, naknada za neiskorišteni godišnji odmor od 11,5 tisuća eura. Članovima Uprave nisu isplaćivani varijabilni primici, odnosno bonusi i nagrade.

Prosječni mjesečni primitak člana Uprave u 2025. iznosio je 8406 eura u bruto dva iznosu, a prosječni primitak zaposlenika na puno radno vrijeme 3190 eura. To znači da su prosječni primici članova Uprave bili oko 2,6 puta veći od prosječnih primitaka radnika.

Nadzorni odbor u prosincu prošle godine opozvao je Kristijana Pavića s mjesta predsjednika Uprave prije isteka mandata. ACI se zbog toga obvezao isplatiti mu dodatnih 67,3 tisuće eura u bruto dva iznosu, koji nije uključen u tablicu primitaka Uprave za 2025. godinu.

Prema menadžerskim ugovorima, članu Uprave koji je razriješen prije isteka mandata sljedećih šest mjeseci pripada mjesečna naknada u visini dotadašnje plaće, a potom još šest mjeseci naknada u visini 50 posto plaće. To pravo ne vrijedi u slučaju opoziva zbog skrivljenog ponašanja, ostavke ili drugih okolnosti utvrđenih politikom primitaka.

Članovima Nadzornog odbora ACI-ja prošle je godine isplaćeno ukupno 30,3 tisuće eura u bruto dva iznosu, uključujući nagrade, putne troškove i troškove edukacije. Najveći primitak, 7880 eura, imala je Marijeta Hladilo, koja predsjeda Revizijskim odborom.

Na Glavnoj skupštini dioničari bi trebali glasovati i o novoj politici primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju PricewaterhouseCoopersa revizorom ACI-ja za 2027. i 2028. godinu.