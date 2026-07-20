Ryanair s padom dobiti od 34 posto najavio tešku zimu za aviokompanije

Cijena mlaznog goriva porasla je na 127 dolara po barelu u tjednu zaključno s 10. srpnjem, što je 41 posto više nego godinu ranije

Čini se da europske zrakoplovne kompanije očekuje 'teška zima'. Tako barem tvrdi niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair koji je ovoga tjedna izvijestio o padu dobiti od 34 posto u prošlom kvartalu i to prvenstveno zbog smanjenja putovanja uslijed krize na Bliskom istoku.

Ryanairova dobit nakon oporezivanja u razdoblju od travnja do lipnja pala je na 538 milijuna eura, u odnosu na 820 milijuna eura godinu ranije. Kompanija se prilikom objave rezultata požalila i na potencijalan rast cijena goriva kao i na pad cijena karata od šest posto.

Operativni troškovi porasli su 11 posto, na 3,81 milijardu eura, jer se cijena dijela neosiguranog goriva tijekom tromjesečja više nego udvostručila. Dionice kompanije pale su 5,6 posto ubrzo nakon otvaranja tržišta.

Za 2027. godinu Ryanair je trenutno zaštitio 80 posto potreba za mlaznim gorivom po cijeni od 67 dolara po barelu, dok je za 2028. godinu osigurao 15 posto potreba po cijeni od 85 dolara po barelu.

– Cijene karata u prvom tromjesečju, koje su imale koristi od kasnijeg Uskrsa u travnju 2025., morale su biti dodatno potaknute jer su sukobi na Bliskom istoku izazvali oprez potrošača, zabrinutost zbog mogućih nestašica mlaznog goriva u EU-u, gospodarsku neizvjesnost i kasnije rezervacije – rekao je izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary.

Dodao je kako njihova konzervativna politika zaštite od rizika rasta cijena goriva štiti kompaniju od volatilnosti cijena nafte uslijed nestabilnosti na Bliskom istoku te joj daje troškovnu prednost u odnosu na ostale europske konkurente, dok se neprofitabilne zrakoplovne kompanije suočavaju s teškom zimom.

Putnici su na početku sukoba oklijevali rezervirati ljetna putovanja, zbog čega je Ryanair morao sniziti cijene karata. To je značilo da su prihodi pali unatoč većem broju putnika, rekao je za CNBC zrakoplovni analitičar i direktor tvrtke JLS Consulting John Strickland.

Ryanair je izdao oprezne prognoze za ostatak financijske godine, istaknuvši da će operativni troškovi uvelike ovisiti o cijeni neosiguranog mlaznog goriva. Istodobno, dobit nakon oporezivanja ostaje vrlo osjetljiva na nepovoljne geopolitičke događaje, uključujući moguće zaoštravanje sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini.

– Unatoč nedavnom blagom rastu volumena i manjem pritisku na cijene, cijene u drugom tromjesečju bilježe umjeren pad na godišnjoj razini, a konačni rezultat prvog polugodišta uvelike će ovisiti o snazi rezervacija u kolovozu i rujnu – rekao je O’Leary. Dodao je da je prerano davati procjene dobiti za financijsku godinu 2027. jer još nema vidljivosti za drugo polugodište.

O’Leary je već u travnju izjavio da bi konkurentske kompanije mogle doživjeti neuspjeh ako cijene mlaznog goriva ostanu visoke. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnog prometa (IATA), prosječna cijena mlaznog goriva porasla je na 127 dolara po barelu u tjednu zaključno s 10. srpnjem, što je 41 posto više nego godinu ranije.

Međunarodna agencija za energiju ranije je upozorila da bi Europa mogla ostati bez mlaznog goriva u roku od nekoliko tjedana, budući da se većina uvoza oslanja na Bliski istok, zbog čega se regija mora okretati alternativnim izvorima opskrbe.

– Ako cijene ovog ljeta ostanu visoke dulje vrijeme, smatramo da će se brojne europske zrakoplovne kompanije suočiti s ozbiljnim financijskim teškoćama – rekao je O’Leary ranije ove godine.

Strickland je istaknuo da je nekoliko manjih aviokompanija već propalo posljednjih tjedana te da će zimska sezona dodatno pojačati pritiske, od otkazivanja letova do financijskih problema.

– Očekujem znatno više otkazivanja tijekom slabije zimske sezone nego što smo ih vidjeli posljednjih godina, ako cijene goriva ostanu visoke – rekao je.

O’Leary je također poručio da Ryanair ne planira povećavati cijene karata niti uvoditi dodatne naknade povezane s gorivom, bez obzira na kretanja na tržištu tijekom ljeta. Strickland pak smatra da Ryanair profitira od poslovnog modela koji se temelji na vrlo popunjenim zrakoplovima i niskim cijenama karata, uz očekivanje da će putnici trošiti na dodatne usluge.

– Čak i kada je cijena karte niska, putnici će potrošiti nešto novca, bilo na kavu u zrakoplovu, dodatnu prtljagu ili najam automobila putem Ryanaira. Takvi dodatni prihodi čine oko 20 do 25 posto ukupnih prihoda kompanije – zaključio je Strickland.