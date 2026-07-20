Crno more paralizirano, cijene nafte, plina i žitarica rastu

Napadi na ukrajinske luke i poremećaji u Hormuškom tjesnacu povećavaju strah od nestašica i novog cjenovnog udara

Geopolitika je ponovno u fokusu. Još donedavno činilo se da će se globalna situacija u potpunosti stabilizirati i krenuti nabolje, a ni mjesec dana poslije svijet je još kompliciranije mjesto nego prije. Situacija na Bliskom istoku daleko je od rješenja i sve je teže reći jesmo li bliže miru ili nastavku rata. Isto je i s pomorskom blokadom – tko više zna je li tjesnac blokiran ili slobodan za prolaz jer se situacija mijenja iz dana u dan, a posljednjih dana nagore.