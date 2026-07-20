burzovne robe

Crno more paralizirano, cijene nafte, plina i žitarica rastu

20. srpnja 2026.
financije, graf, rast cijena, inflacija
foto Shutterstock
Lider
Lider
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Napadi na ukrajinske luke i poremećaji u Hormuškom tjesnacu povećavaju strah od nestašica i novog cjenovnog udara

Geopolitika je ponovno u fokusu. Još donedavno činilo se da će se globalna situacija u potpunosti stabilizirati i krenuti nabolje, a ni mjesec dana poslije svijet je još kompliciranije mjesto nego prije. Situacija na Bliskom istoku daleko je od rješenja i sve je teže reći jesmo li bliže miru ili nastavku rata. Isto je i s pomorskom blokadom – tko više zna je li tjesnac blokiran ili slobodan za prolaz jer se situacija mijenja iz dana u dan, a posljednjih dana nagore.
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Geopolitika#Bliski Istok#Crno More#Ukrajina#Rusija#Kernel#Hormuški Tjesnac#Nafta#Plin#Lng#Antofagasta#Codelco#Anglo American#Opec#Bakar#Cijene Energenata
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right