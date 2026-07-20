Davor Paić: Hrvatska brodogradnja ima budućnost

O biznisu luksuznih jedrilica i superjahti vrijednih stotine milijuna eura razgovaramo s vlasnikom K.S.P. Solutionsa i A-More Yachtsa

Hrvatska brodogradnja godinama se povezuje sa stečajevima, subvencijama i propuštenim prilikama. Ipak, postoje poduzetnici koji su upravo u toj industriji pronašli prostor za rast.

U novoj epizodi Liderova podcasta, Sandra Babić razgovara s Davorom Paićem, poduzetnikom i vlasnikom K.S.P. Solutionsa i A-More Yachtsa, čije tvrtke danas rade na projektima luksuznih jedrilica i superjahti vrijednih stotine milijuna eura.

Paić govori o svom neuobičajenom putu od pravnika do brodograditelja, usponu i padu Rand Shipyarda, lekcijama koje je naučio iz jednog od najambicioznijih proizvodnih projekata u Hrvatskoj te zašto nakon svega nije odustao od industrije koju su mnogi otpisali.

U razgovoru otkriva kako izgleda dobiti klijenta koji ulaže milijune eura u brod, koliko su važni reputacija i networking, čega se najviše boji pri potpisivanju velikih ugovora te što je kroz godine rada s ultrabogatim klijentima naučio o novcu, uspjehu i poduzetničkom mindsetu.

Ovu zanimljivu epizoda o poduzetničkoj žilavosti, viziji i upornosti možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovu profilu na društvenim platformama.