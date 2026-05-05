Baltička grupa kupuje Metus i preko dizala ulazi u regiju

Metus je lani ostvario oko 19 milijuna eura prihoda, a novi vlasnik najavljuje širenje u facility, inženjerske i digitalne usluge

Litavski Civinity, grupa za održavanje zgrada, inženjering i digitalne usluge koja posluje u sjevernoj Europi i baltičkim državama, preuzima Metus, hrvatsku tvrtku specijaliziranu za proizvodnju, ugradnju i održavanje dizala. Prodavatelj je švedski Sdiptech, priopćili su iz Civinityja. Ugovor o preuzimanju je potpisan, a završetak transakcije očekuje se u sljedećim mjesecima, kada bi trebala biti poznata i njezina konačna vrijednost.

Metus posluje u Hrvatskoj i Sloveniji te izvodi projekte u Njemačkoj i drugim europskim zemljama. Prošle je godine ostvario približno 19 milijuna eura prihoda i zapošljavao oko 280 ljudi.

Iskorak izvan Baltika

Za Civinity ovo je prvi iskorak takvog opsega izvan baltičkih država i sjeverne Europe. Grupa u Hrvatsku ulazi s ambicijom da Metus postane platforma za daljnje širenje u regiji.

- U Hrvatsku ne ulazimo samo s ciljem preuzimanja snažne inženjerske tvrtke, nego i s ciljem izgradnje platforme za daljnje širenje u regiji. Metus ima znanje, tim, bazu klijenata i operativno iskustvo na više europskih tržišta, što je snažan temelj za sljedeću fazu rasta Civinityja - rekao je Deividas Jacka, predsjednik Uprave Civinity Grupe.

Prema njegovim riječima, inženjering dizala za Civinity nije slučajan izbor jer je riječ o području koje ne uključuje samo ugradnju opreme nego i projektiranje, tehničke kompetencije, sigurnosne zahtjeve, certifikaciju i dugoročno održavanje.

Civinityjev poslovni model obuhvaća upravljanje stambenim i poslovnim zgradama, tehničko održavanje, facility usluge, obnovu, projektiranje i ugradnju inženjerskih sustava te digitalne i mobilne usluge. Grupa je vlasnik poslovanja za mobilnost i plaćanja Mobilly, razvija rješenja za punjenje električnih vozila, a 2025. postala je jedini vlasnik Valandinisa, platforme za dijeljenje radne snage i fleksibilno zapošljavanje.

Objedinjavanje različitih usluga

Prema Jackinim riječima, trend u Europi ide prema objedinjavanju usluga: klijenti sve manje traže odvojene dobavljače, a sve više partnera koji može pokriti tehničko rješenje, održavanje i digitalno korisničko iskustvo.

- Naš cilj nije samo povećati opseg Grupe. Hrvatsko tržište vidimo kao dugoročnu platformu s koje možemo razvijati i druga područja poslovanja Grupe: facility usluge, usluge za stambeni sektor, inženjerske usluge, usluge mobilnosti te digitalna i druga rješenja s dodanom vrijednošću - rekao je Jacka.

Prema revidiranim podacima za 2025., prihodi grupe iznosili su 100,4 milijuna eura, uz EBITDA-u od 8,3 milijuna eura. Civinity zapošljava 1565 ljudi, upravlja s više od pet milijuna četvornih metara stambenog prostora, pruža usluge za više od 1600 komercijalnih klijenata i dosad je realizirao više od 2000 inženjerskih projekata.

Regionalna platforma

Metus je za Civinity posebno zanimljiv jer već posluje izvan Hrvatske. Time, kako navode iz grupe, ne preuzimaju samo lokalnog igrača nego i tvrtku s međunarodnim operativnim iskustvom.

– Važno nam je da Metus nije zatvorena tvrtka usmjerena samo na jedno tržište. Riječ je o poslovnom sustavu koji već zna raditi na različitim tržištima, s različitim klijentima i zahtjevima. To nam je iskustvo važno jer ne želimo graditi izoliranu tvrtku, nego regionalnu platformu inženjerskih usluga – rekao je Jacka.

Dosadašnji vlasnik Metusa, Sdiptech, švedska je infrastrukturno-tehnološka grupa čijim se dionicama trguje na Nasdaq Stockholmu. U vlasničku strukturu Metusa ušla je 2015. godine, kada je stekla 70 posto udjela, a u ožujku 2021. preuzela je i preostali udio u toj hrvatskoj tvrtki.

U planu deset akvizicija

Nakon zaključenja transakcije, prioritet će biti kontinuitet poslovanja Metusa, zadržavanje tima, stabilnost odnosa s klijentima i daljnje širenje u regiji, poručuju iz Civinityja.

Transakcija se uklapa u širi akvizicijski ciklus Civinityja. Ove su godine već zaključene dvije akvizicije, a ukupno ih je planirano oko deset. Platforma u Hrvatskoj i Sloveniji ima strateški važno mjesto u tom planu, dok se akvizicije planiraju ili razmatraju i u Estoniji, Češkoj i Slovačkoj, a istražuju se i mogućnosti u Poljskoj, Mađarskoj i Finskoj.