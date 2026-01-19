Na hrvatskom tržištu električne energije ušao prvi 'kvantni trader'

Poljsko trgovačko društvo Sky Quant zasad je jedini specijalizirani algoritamski trgovac na domaćem tržištu s regulatornom dozvolom

Hrvatska energetska scena dobila je krajem 2025. novog, netipičnog igrača. Poljsko trgovačko društvo Sky Quant sp. z o.o. iz Łódźa dobilo je dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za trgovinu električnom energijom, čime se hrvatsko tržište dodatno otvara prema specijaliziranim algoritamskim trgovcima odnosno tzv kvantnim traderima koji sve snažnije oblikuju cijene struje u Europskoj uniji.

Na prvi pogled riječ je o još jednom administrativnom unosu u registar dozvola, kakvih HERA godišnje izda više desetaka. No u širem kontekstu liberaliziranog i sve digitaliziranijeg tržišta električne energije, ulazak ovakvog profila sudionika signalizira promjenu strukture tržišta. Nakon državnog elektroenergetskog sustava i investitora u obnovljive izvore, na hrvatsku energetsku scenu sve vidljivije stupaju specijalizirani trgovci čija je ključna imovina algoritam i big data.

Minimalna infrastruktura, visokospecijalizirana znanja

Sky Quant nije proizvođač električne energije niti opskrbljivač kućanstava ili poduzeća. Riječ je o trgovačkom društvu registriranom u Poljskoj, čija je osnovna djelatnost, prema službenoj klasifikaciji (PKD 35.14.Z), trgovina električnom energijom. Takve tvrtke posluju isključivo na veleprodajnom tržištu, kupujući i prodajući električnu energiju kao robu, bez fizičkog vlasništva nad elektranama ili mrežnom infrastrukturom. Njihov poslovni model temelji se na analizi velikih količina podataka u stvarnom vremenu, uključujući vremenske prognoze, dostupnost proizvodnih kapaciteta, zagušenja na prijenosnoj mreži i kretanja cijena na regionalnim i europskim burzama. Drugim riječima, takvi trgovci imaju minimalnu infrastrukturu, ali s visokospecijalizirana znanja.

Upravo zbog takvog profila, Sky Quant se prirodno uklapa u skupinu međunarodnih energetskih trgovaca koji su već godinama aktivni na hrvatskom veleprodajnom tržištu, koji imaju algoritamsku trgovinu, ali ne samo i isključivo.

Na hrvatskom je tržištu djelomično se kvantnom trgovinom strujom bavi švicarski Axpo, no to je inače i najveći proizvođač električne energije u Švicarskoj i vodeći europski trgovac energijom, koji Zagreb koristi kao regionalno operativno središte. U Hrvatskoj je registriran i slovenski GEN-I, koji je dobro kod nas poznati i koji je prisutan i kao opskrbljivač i kao veletrgovac. tu je i Trailstone, globalna energetska i tehnološka tvrtka specijalizirana za trgovanje energijom i upravljanje rizikom, s fokusom na integraciju obnovljivih i konvencionalnih izvora energije. Iako tvrtke poput Axpa, GEN-I-ja ili Trailstonea, uvelike koriste automatizirane i algoritamske sustave u trgovanju električnom energijom, Sky Quant se razlikuje po tome što mu je algoritamsko trgovanje temeljna i praktički jedina djelatnost, bez proizvodnih kapaciteta ili opskrbnih funkcija. Oni ne proizvode struju, samo njome mešetare.