Kako su Paspine Croatia baterije postale tek adresa Roglićevog Orbica

Ivan Paspa osnovao je 2. svibnja 1907. tvrtku Croatia baterije. Od te tvrtke ostao je samo naziv - umjesto baterijama bavi se nekretninama

Čeh Ivan Paspa 2. svibnja 1907. otvorio je u Zagrebu radnju za 'ustrojenje uređaja za proizvodnju i vođenje elektriciteta u svrhu rasvjete i prenašanje sile za obrtnu i kućnu porabu, te uvođenje telefona i kućanskih brzojava', što se smatra pretečom tvrtke Croatia baterije.

Počeo kao 'električni inspektor' u HNK

Paspa je nakon školovanja u Beču došao je u Zagreb kao prvi nadglednik električnih i drugih uređaja u novootvorenoj zgradi Hrvatskog narodnog kazališta. Kazalište je imalo i vlastitu električnu rasvjetu, što je za ono vrijeme, kada je Zagreb bio osvjetljavan plinskim svjetiljkama, a tramvaje vukli konji, bila velika novost, opisuje povjesničarka Mira Kolar Dimitrijević.

Vrlo brzo se pokazalo da je potrebno stručno održavanje strojarskih i električnih uređaja, pa je intendant Stjepan Miletić 1895. angažirao 40-godišnjeg Paspu kao Inspektora za potpunu kontrolu rada svih uređaja.

Propast prve radionice

Već 1896. Paspa je otvorio elektrotehnički Instalacioni ured i mehaničku radionicu koja se bavila raznolikom djelatnošću. Međutim, svaštarenje i prevelik obim posla, uz konkurenciju iz Beča, uzrokovalo je 1903. propast biznisa i zatvaranje radionice.

Novi pokušaj osamostaljenja uslijedio je 1907. Paspa tada daje otkaz u HNK i baca se u velike poslove vezane uz elektrifikaciju Zagreba koja je upravo u to doba krenula. U posao uključuje i sinove. Nakon zastoja u razvoju za vrijeme rata, 1918. elektrotehničku radnju pretvara u Prvu hrvatsku tvornicu za elektro industriju koja se, među ostalim, počela baviti i proizvodnjom baterija.

Kako su nastale Croatia baterije

Kako bi se razlikovao od stranih konkurenata koji su došli na ovo tržište, Paspa je svoje baterije nazvao Croatia, a 1920. registrira tvrtku kao d.d. pod nazivom Prva hrvatska tvornica za elektroindustriju Ivan Paspa i sinovi. Posao se širi i tvornica 1928. seli na novu, današnju lokaciju u Koturaškoj. Dvije godine kasnije počele su se proizvoditi i džepne svjetiljke.

Rat je zaustavio razvoj, ustaške vlasti nadzirale su proizvodnju koja je bila orijentirana na vojsku, a bila je otežana zbog nedostatka sirovina i repromaterijala, a 1944. i 1945. prekidana je i zbog savezničkih zračnih napada.

Zlatno doba tvornice

Nacionalizirane Paspine tvornice nastavile su uspješno djelovati nakon 1945. pod nazivom "Tvornica svjetiljaka i baterija Croatia", proizvodeći milijune komada raznih vrsta proizvoda. Zlatno razdoblje bilo je od kraja 1970-ih do kraja 1980-ih, kada se proizvodnja svjetiljaka digla na 5,5 milijuna komada, a proizvodnja baterija na blizu 60 milijuna komada godišnje. U tvornici je bilo zaposleno oko tisuću radnika.

Privatizacija i prenamjena

Nakon privatizacije 1993. tvrtku preuzima vlasnik Orbica Branko Roglić, koji je u njoj radio od 1975. i vodio predstavništvo njemačke Varte za Jugoslaviju i Bugarsku. Broj radnika stalno se smanjivao, a proizvodnja baterija 1996. izmještena je u pogon u Ivanić Gradu. Baterije su se i tamo prestale proizvoditi 2002., a svjetiljke 2006.

Danas je u Koturaškoj 69 sjedište Roglićeve Orbico grupe, kao i tvrtke Croatia baterije, čiji naziv podsjeća da je to (bila) 'd.o.o. za proizvodnju baterija i svjetiljaka', ali je danas registrirana za 'iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)'.

Ivan Paspa umro je 1931. u Zagrebu. U tom gradu do danas nije dobio ni ulicu ni trg. Nema ga ni u Hrvatskoj enciklopediji, niti u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji.