Na kraju sela nastaju najpoznatije hrvatske ručno rađene lizalice

Iako poslovanje seže još od 1962. godine, sadašnja vlasnica Štefica Blaženić modernizirala je proizvodnju lizalica koja osvajaju tržište

Nakraj sela Vugrovec Gornji, petnaestak minuta vožnje automobilom od Sesveta, gdje cesta postaje sve uža, šuma sve gušća, a kuće sve rjeđe, doveo nas je protekloga tjedna GPS na novinarski zadatak. Gledajući iz automobila oko sebe, nismo bili sigurni idemo li u pravom smjeru.

Međutim, kada smo ispred ograde ugledali ogromnu šarenu lizalicu, popularni candy cane, znali smo da ipak nismo pogriješili. Pomalo neočekivano u mirnom i zelenom krajoliku, daleko od gradske vreve i velikih industrijskih zona, na tom se mjestu skriva mali proizvodni pogon lizalica, bombona i šećerne vune.

Malo prije jedanaest sati vlasnice obiteljskog obrta Fantasia Štefica i Matea Blaženić već su odradile prvu šaržu proizvodnje.