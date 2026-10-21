Pivci ipak ne mogu istisnuti male dioničare Kraša

SKDD je odbio zahtjev Pivac Holdinga za prisilni prijenos preostalih dionica. Razlog je nedostizanje zakonskog praga od 95 posto

Pivac Holding i Kappa Star Limited, iza kojeg stoji srpski poduzetnik Nebojša Šaranović, ipak neće moći prisilno otkupiti dionice preostalih manjinskih dioničara Kraša na temelju zahtjeva podnesenog nakon ovogodišnjeg preuzimanja. Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) odbilo je zahtjev Pivac Holdinga, utvrdivši da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za takav prijenos dionica.

Odluka je donesena 20. listopada, a Kraš ju je objavio u srijedu na Zagrebačkoj burzi. Pivac Holding zahtjev je podnio 25. rujna, pozivajući se na odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava koje većinskom vlasniku, nakon provedene ponude za preuzimanje i ispunjenja propisanih uvjeta, omogućuju istiskivanje preostalih manjinskih dioničara uz pravičnu novčanu naknadu.

Manje od 95 posto

Međutim, SKDD je utvrdio da Pivac Holding i Kappa Star zajedno drže 1.364.545 dionica Kraša, odnosno 91,05 posto ukupnog broja redovnih dionica, što je manje od zakonom propisanih 95 posto. Stoga je zahtjev odbijen kao neosnovan, a prijenos dionica manjinskih dioničara neće biti proveden.

Odluka je zanimljiva jer je nakon završetka ponude za preuzimanje u kolovozu objavljeno da su Pivac i Kappa Star povećali zajednički vlasnički udio s 87,39 na 91,05 posto, ali da zbog vlastitih dionica Kraša raspolažu s čak 97,15 posto glasačkih prava.

Razlika između vlasničkog udjela i udjela u glasačkim pravima proizlazi iz činjenice da Kraš ima vlastite, odnosno trezorske dionice koje ne sudjeluju u glasovanju.

No SKDD je pri odlučivanju o zahtjevu utvrdio da Pivac Holding i Kappa Star nisu dosegnuli potrebnih 95 posto dionica oznake KRAS-R-A, pa nisu ostvarili pravo na njihov prisilni prijenos.

Podsjetimo, Hanfa je u lipnju odobrila ponudu za preuzimanje Kraša, u kojoj su Pivac Holding i Kappa Star ponudili 130 eura za svaku dionicu. Ponudu je prihvatilo 687 dioničara, koji su prodali ukupno 54.839 dionica, za što su dva najveća dioničara izdvojila približno 7,13 milijuna eura.

Time je Pivac Holding povećao svoj udio na 57,45 posto, a Kappa Star na 33,60 posto temeljnog kapitala Kraša.

Prvo suparnici, pa saveznici

Zanimljivo je da su Pivci i Šaranović još 2019. bili suparnici u velikoj burzovnoj borbi za preuzimanje domaće konditorske kompanije, a ove su godine zajednički nastupili prema preostalim dioničarima.

U ponudi za preuzimanje objavljenoj u lipnju ostavili su otvorenom i mogućnost povlačenja Kraševih dionica sa Zagrebačke burze, ako procijene da bi takav potez pojednostavnio upravljanje kompanijom.

Najnovija odluka SKDD-a zasad zaustavlja planirani prisilni prijenos dionica, ali ne mijenja činjenicu da Pivac Holding i Kappa Star imaju uvjerljivu vlasničku kontrolu nad Krašem. Preostali manjinski dioničari tako zadržavaju svoje dionice, dok pitanje daljnje vlasničke konsolidacije i eventualnog odlaska Kraša s burze ostaje otvoreno.