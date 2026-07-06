Uprava Kraša: Ponuda od 130 eura po dionici je primjerena

Pivac Holding ponudom nastavlja preuzimanje Kraša, a uprava ne očekuje veće promjene za poslovanje i radnike

Uprava Kraša dala je pozitivno mišljenje o ponudi Pivac Holdinga za preuzimanje te kompanije. Ponuđena cijena od 130 eura po dionici za upravu je primjerena, posebno za dioničare koji se ne žele dugoročno izlagati rizicima financijskog tržišta.

– S obzirom na poslovna kretanja Društva, položaj na domaćem i regionalnom tržištu konditorskih proizvoda, ali uzevši u obzir i trenutne makroekonomske okolnosti i političko-gospodarske okolnosti u svijetu, uprava Društva smatra cijenu od 130,00 EUR po dionici primjerenom – navodi se u mišljenju uprave Kraša.

Uprava pritom ističe da se njezino mišljenje ne može smatrati investicijskim ili drugim savjetom dioničarima, odnosno preporukom trebaju li ponudu prihvatiti ili odbiti. Dioničarima poručuje da prije odluke prouče javno objavljena tromjesečna i revidirana godišnja izvješća društva.

Nakon što je Hanfa nedavno odobrila Pivac Holdingu objavu ponude za preuzimanje Kraša, ponuda je objavljena i na Zagrebačkoj burzi. Time je nastavljen postupak preuzimanja jedne od najpoznatijih domaćih prehrambenih kompanija, u kojem Pivac Holding nastupa zajedno s Kappa Star Limitedom, društvom povezanim s Nebojšom Šaranovićem.

Pivac Holding za svaku dionicu Kraša nudi 130 eura. Ponuda se odnosi na sve preostale dionice koje ponuditelji još ne drže, odnosno na 188.915 dionica, što predstavlja 12,61 posto temeljnog kapitala Kraša. Ako bi svi manjinski dioničari prihvatili ponudu, za njihov bi paket trebalo isplatiti oko 24,6 milijuna eura.

Pivac Holding trenutačno drži 826.426 dionica Kraša, odnosno 55,15 posto svih dionica, dok Kappa Star Limited drži 483.280 dionica, odnosno 32,25 posto. Zajedno drže 1.309.706 dionica Kraša, što predstavlja 87,39 posto svih dionica. Zbog vlastitih dionica Kraša njihov je udjel u glasačkim pravima još veći te iznosi 93,25 posto.

Otvorena je i mogućnost povlačenja dionica Kraša s uređenog tržišta kapitala. U ponudi se naime navodi da će ponuditelj nakon provedbe preuzimanja razmatrati različite mogućnosti koje bi mogle pridonijeti učinkovitijem poslovanju i upravljanju, uključujući i mogućnost povlačenja dionica s burze ako ocijeni da bi to pojednostavnilo upravljanje društvom i formalne okvire poslovanja.

Bez većih promjena za poslovanje i radnike

Uprava Kraša pozitivno je ocijenila i namjere ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja. U mišljenju se navodi da ponuditelj namjerava nastaviti poslovanje i razvoj Kraša kao stabilnog, konkurentnog i dugoročno održivog gospodarskog subjekta te da nije usmjeren na kratkoročne promjene u osnovnom smjeru poslovanja.

– Naglasak na donošenje poslovnih odluka s aspekta njihove dugoročne koristi za Društvo, a ne kroz kratkoročne financijske učinke pojedinog poslovnog razdoblja, u skladu je sa trenutnom poslovnom strategijom Društva – navodi uprava Kraša.

Prema ocjeni uprave, planovi ponuditelja neće imati značajniji utjecaj na politiku zapošljavanja ni na radnopravni status radnika. Spominje se i moguća selidba proizvodnje u Zaprešić, nakon što je Kraš tijekom 2026. kupio nekretnine na toj lokaciji. Uprava navodi da je potencijalno preseljenje, ako budu ispunjeni svi preduvjeti, kompatibilno sa strateškim smjernicama iz ponude te da ponuditelj nije izrazio namjeru odustajanja od tog projekta.

Ponuda traje 28 dana od objave u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze, pri čemu rok počinje teći od kasnije objave. Ako Pivac Holding i Kappa Star ponudom dodatno povećaju udjel i prijeđu prag od 95 posto dionica s pravom glasa, otvorila bi im se i mogućnost istiskivanja preostalih manjinskih dioničara.