Preuzimanje
Hanfa odobrila Pivcu ponudu za preuzimanje Kraša - 130 eura po dionici
17. lipnja 2026.
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Nakon višemjesečnog čekanja, Pivac Holding dobio je odobrenje za objavu ponude. Zajedno s Kappa Starom drži 87,4 posto Kraša.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Pivac Holdingu objavljivanje ponude za preuzimanje Kraša, čime se nakon višemjesečnog čekanja nastavlja postupak preuzimanja jedne od najpoznatijih domaćih konditorskih kompanija. Hanfa je rješenje donijela 17. lipnja, a ponuda će se objaviti po cijeni od 130 eura za svaku redovnu dionicu Kraša.
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