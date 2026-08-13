Pivci i Šaranović učvrstili kontrolu nad Krašem

Pivac Holding i Kappa Star sada kontroliraju oko 97,2 posto glasačkih prava, čime im se otvara put za istiskivanje manjinskih dioničara.

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) izvijestilo je da je dovršena korporativna akcija ponude za preuzimanje Kraša. Na račune prodavatelja dionica Kraša isplaćeno je 130 eura po svakoj prodanoj dionici, a dionice su prenesene na ponuditelje, Pivac Holding i na Cipru registrirani Kappa Star Limited, koji su u ovoj ponudi djelovali zajednički.

Prema službenom izvješću o preuzimanju, Pivac Holding i Kappa Star povećali su zajednički udio u temeljnom kapitalu Kraša s 87,39 na 91,05 posto, odnosno sada raspolažu s 97,15 posto glasačkih prava. Time su prešli ključni prag od 95 posto, koji im prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava omogućuje istiskivanje preostalih manjinskih dioničara.

Pivac Holding u sklopu ponude stekao je 34.602 dionice te sada drži 57,45 posto temeljnog kapitala Kraša, dok je Kappa Star, kompanija u vlasništvu srbijanskog biznismena Nebojše Šaranovića, preuzeo još 20.237 dionica i povećao svoj udio s 32,25 na 33,60 posto. Ponudu je prihvatilo 687 dioničara, koji su Pivcu i Kappa Staru prodali ukupno 54.839 dionica. Stjecanje tih dodatnih dionica Pivac Holding i Šaranovićev Kappa Star stajalo je oko 7,13 milijuna eura.

Slijedi istiskivanje?

Prelazak praga od 95 posto glasačkih prava otvara Pivcu mogućnost istiskivanja manjinskih dioničara, odnosno da u roku od tri mjeseca od isteka ponude zatraži prijenos njihovih preostalih dionica uz pravičnu naknadu. Istodobno i manjinski dioničari imaju pravo u istom roku zahtijevati da Pivac otkupi njihove dionice. Pravičnom naknadom prema Zakonu smatra se cijena određena u ponudi za preuzimanje, koja u ovom slučaju iznosi 130 eura po dionici, uz zakonom propisane mogućnosti njezina naknadnog uvećanja.

Pivac i Kappa Star već su u ponudi najavili da će nakon završetka preuzimanja razmotriti i mogućnost povlačenja Kraševih dionica s uređenog tržišta. Istiskivanje preostalih dioničara tako bi moglo biti posljednji korak prema potpunoj vlasničkoj konsolidaciji Kraša i mogućem odlasku jedne od poznatijih hrvatskih kompanija sa Zagrebačke burze.