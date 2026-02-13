Pivac Holding kreće u preuzimanje preostalih dionica Kraša

Ako ponuditelji prijeđu prag od 95 posto, otvorit će se mogućnost istiskivanja preostalih manjinskih dioničara i povlačenja dionice s burze

Pivac Holding, koji zajednički djeluje s ciparskom tvrtkom Kappa Star Limited, objavit će ponudu za preuzimanje preostalih dionica Kraša. O toj je namjeri ponuditelj 12. veljače obavijestio Zagrebačku burzu.

Iz dokumenta proizlazi da su Pivac Holding i Kappa Star Limited 10. veljače potpisali Sporazum o zajedničkom djelovanju te da zajedno drže 87,39 posto svih dionica društva, dok se dodatnih 3,7 posto nalazi u Kraševu trezoru.

Predmet ponude bit će sve preostale redovne dionice s pravom glasa koje nisu u vlasništvu ponuditelja, osim dionica na kojima je zasnovan teret. Cijena po dionici zasad nije objavljena i bit će poznata nakon što regulator odobri ponudu.

Pivac Holding nastao je u procesu vlasničke reorganizacije nakon smrti Ivana Pivca, a u njemu su objedinjene investicije obitelji Pivac izvan mesne industrije. Prema službenim podacima, najveći vlasnik te tvrtke je Miljenko Pivac s 58,3 posto vlasništva, dok ostali nasljednici, Nina, Mila, Silvija, Nevena i Iva Pivac, imaju jednake udjele od po 8,34 posto.

Kappa Star Limited, sa sjedištem na Cipru, investicijska je tvrtka u vlasništvu srpskog poduzetnika Nebojše Šaranovića, koja je od 2019. postupno povećavala udio u Krašu tijekom borbe za vlasničku kontrolu.

Višemjesečna burzovna bitka završila je prodajom udjela Kraš-Esopa Mesnoj industriji Braća Pivac, čime su Pivci stekli 49,29 posto i upravljačka prava, dok se Kappa Star zaustavio na 28,01 posto. Šaranovićeva kampanja pritom je snažno podigla cijenu dionice, pa su Pivci Esopov paket platili 861 kunu po dionici, ukupno oko 238 milijuna kuna, što je dvostruko više nego prije početka borbe.

Završna faza koncentracije vlasništva

Objava ponude za preuzimanje preostalih dionica Kraša predstavlja završnu fazu višegodišnjeg procesa koncentracije vlasništva nad tom tvrtkom. Nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobri sadržaj ponude, bit će objavljeni detalji o cijeni po dionici i roku trajanja ponude.

S obzirom na to da Pivac Holding i Kappa Star već sada kontroliraju oko 90 posto prava glasa, postupak preuzimanja mogao bi dodatno učvrstiti njihovu poziciju i otvoriti mogućnost daljnjih korporativnih odluka. Ako ponuditelji prijeđu prag od 95 posto, otvorit će se mogućnost istiskivanja preostalih manjinskih dioničara, a u konačnici i eventualno povlačenje dionice s burze.

Kraš Grupa je u prvih devet mjeseci 2025. godine ostvarila konsolidirani ukupni prihod od 141 milijun eura, što je rast od 3,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unatoč rastu prihoda, neto dobit pala je na 120 tisuća eura zbog visokih troškova sirovina, posebice kakaa.