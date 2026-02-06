Tvrtke i tržišta
Promjena na čelu The Garden Breweryja, Troha ponovno direktor Setcora
6. veljače 2026.
foto
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Aleksandra Filipan imenovana je članicom Uprave THE GARDEN BREWERYJA. Kako je objavila Hanfa, Filipan dolazi u upravu društva s dosadašnjeg mjesta voditeljice financija istog društva te će na novoj funkciji biti odgovorna za područje financija matičnog društva i svih članica grupe.
Vlasnik SETCORA Krešo Troha uzeo je direktorsku funkciju od Paule Trohe kojoj je dodijeljena prokura. Troha se na upravljačku funkciju svoje kompanije vraća nakon devet godina.
