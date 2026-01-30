Bokulić podnijela ostavku na čelu Jadrana, nova investicija SQ Capitala

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Zrinka Bokulić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice Uprave crikveničkog hotelijera JADRANA s učinkom od 8. ožujka. Bokulić je tu funkciju obnašala svega četiri mjeseca. Inače, ta iskusna menadžerica više od 20 godina obnaša visoke funkcije u domaćim turističkim kompanijama pa je tako bila na čelnim pozicijama Aminessa, Falkensteinera te Valamara.