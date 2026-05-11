Europske proizvođače automobila carine koštale osam milijardi eura

Europska auto industrija pod velikim je pritiskom carina iz SAD-a uz najave daljnjeg rasta i novih trgovinskih mjera

Europski proizvođači automobila pogođeni su s više od osam milijardi eura troškova carina tijekom godine dana otkako je Donald Trump povećao uvozne pristojbe, dok se industrija priprema za novu eskalaciju trgovinskog rata sa SAD-om, prenosi Financial Times. Ta brojka, temeljena na javnim izjavama rukovoditelja Volkswagena, BMW-a, Mercedesa-Benza, Stellantisa i Volva, obuhvaća 2025. godinu i prva tri mjeseca 2026., sve do godišnjice Trumpovih carina na automobile.

SAD je 3. travnja prošle godine povećao carine na europske automobile s 2,5 posto na 27,5 posto, kao dio Trumpove serije povećanja carina. Stopa je naknadno smanjena na 15 posto nakon trgovinskog sporazuma između SAD-a i EU-a u kolovozu, ali je i dalje snažno pogodila proizvođače automobila.

- Poslovno okruženje značajno se pogoršalo. U takvim okolnostima dodatne mjere smanjenja troškova neće biti dovoljne. Moramo temeljito preoblikovati naš poslovni model - rekao je prošlog mjeseca investitorima financijski direktor Volkswagena Arno Antlitz, upozorivši na troškove američkih carina od 4 milijarde eura ove godine.

Prijetnja još viših carina nadvila se nad industrijom nakon što je američki predsjednik ovog mjeseca zaprijetio povećanjem pristojbi na uvoz europskih automobila na 25 posto, optuživši EU da ne poštuje prošlogodišnji sporazum. EU je dobio rok do početka srpnja da provede trgovinski dogovor sa SAD-om.

Financijski direktor Audija Jürgen Rittersberger rekao je ovog tjedna novinarima da bi povećanje carina na automobile predstavljalo 'značajan teret' za proizvođača, koji je jedan od deset brendova unutar Volkswagen grupe. Carine su dodatno otežale situaciju europskim proizvođačima automobila, koji se već suočavaju s jakom konkurencijom u Kini i troškovima prijelaza na električna vozila.

Dodatnih 2,6 milijardi eura

Volkswagen je prijavio 3,6 milijardi eura troškova povezanih s američkim carinama od uvođenja viših stopa, što je najveći udar među europskim automobilskim grupama. BMW je prijavio oko 2,1 milijardu eura troškova carina, uključujući pristojbe na uvoz u EU iz SAD-a i Kine, dok je Mercedes-Benz prijavio troškove od 1,3 milijarde eura.

Stellantis je prijavio 1,2 milijarde eura troškova carina, ali zbog proizvodne prisutnosti u SAD-u proizvođača marki Chrysler, Dodge i RAM, veći dio tih troškova odnosio se na trgovinu između SAD-a, Meksika i Kanade.

Ako Trump brzo provede svoju prijetnju o uvođenju carina od 25 posto na europske automobile, to bi moglo koštati tri njemačka proizvođača, Volkswagen, BMW i Mercedes, dodatnih 2,6 milijardi eura tijekom 2026. godine, prema analitičarima iz Bernsteina.

Proizvođači automobila razmatrali bi mjere za ublažavanje troškova eventualnog povećanja carina, ali daljnje povećanje cijena moglo bi smanjiti prodaju. S obzirom na to da su profiti europskih automobilskih grupa već pod pritiskom, vrlo je teško očekivati da će proizvođači sami apsorbirati sve te troškove - rekao je analitičar Bernsteina Stephen Reitman.

Audi je izjavio da se nada kako će pregovori između SAD-a i EU-a 'izbjeći bilo kakvo daljnje povećanje carina'. Premium proizvođač priprema lansiranje novog luksuznog SUV-a Q9 s tri reda sjedala, dizajniranog imajući na umu sklonost američkih potrošača prema većim vozilima. No novi vodeći model proizvodit će se u Bratislavi, što znači da će sav izvoz u SAD podlijegati carinama. Audi je govorio o mogućnosti otvaranja proizvodnog pogona u SAD-u kako bi zaobišao carine, ali odluka o investiciji još nije donesena.

Glavni izvršni direktor BMW-a Oliver Zipse rekao je da se nada dogovoru s američkom administracijom, za kojim europski proizvođači automobila dugo teže, a koji bi kompanijama poput njegove, koje proizvode automobile u SAD-u, omogućio niže carine.