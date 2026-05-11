Europa u električna vozila uložila gotovo 200 milijardi eura

Najviše novca usmjereno je u proizvodnju baterija i EV infrastrukturu, dok Njemačka prednjači po ulaganjima i radnim mjestima u sektoru električne mobilnosti

Članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarska dosad su uložile gotovo 200 milijardi eura u razvoj sektora električnih vozila, pokazali su u ponedjeljak podaci britanske organizacije za istraživanje prijevoza New Automotive.

Ulaganja su uglavnom usmjerena na baterijski opskrbni lanac, uz iznos od 109 milijardi eura, dok se Europa nastoji suprotstaviti kineskom monopolu na proizvodnju baterija.

Udio Kine u svjetskoj proizvodnji baterija prošle godine iznosio je čak 80 posto, uzimajući u obzir i baterije koje se upotrebljavaju izvan sektora električnih vozila, objavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) ranije ove godine.

"Europa sada proizvodi baterije za otprilike jednu trećinu električnih vozila koja se prodaju na domaćem tržištu, a najavljeni kapaciteti mogli bi zadovoljiti buduću potražnju budu li potpuno iskorišteni", izvijestili su iz New Automotivea.

U proizvodnju električnih vozila uloženo je oko 60 milijardi eura, prije svega u konverziju postojećih automobilskih postrojenja te u selektivnu izgradnju novih postrojenja namijenjenih isključivo za proizvodnju električnih vozila, objavila je istraživačka organizacija.

U razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila usmjereno je između 23 milijarde i 46 milijardi javnih ulaganja, a diljem Europe izgrađeno je više od milijun javnih punionica. Preko 3,5 milijardi eura uloženo je u proizvodnju te infrastrukture.

- Ta ulaganja podržavaju preko 150 tisuća radnih mjesta, a očekuje se dodatnih 300 tisuća radnih mjesta ako svi najavljeni projekti budu u potpunosti realizirani - izjavio je glavni tajnik interesne skupine E-Mobility Europe Chris Heron, komentirajući izvješće u odvojenoj izjavi.

Međutim, izvješće New Automotivea pokazalo je nejednakosti na nacionalnoj razini, pri čemu gotovo četvrtinu ukupnih ulaganja u regiji čine investicije u Njemačkoj.

- U toj su zemlji usidreni i domaća proizvodnja i širi europski lanci vrijednosti, pri čemu vodeći proizvođači originalnih dijelova (OEM) u tranziciji idu ukorak s velikim međunarodnim proizvođačima baterija - navode iz New Automotivea. Europska komisija u prosincu je objavila da namjerava napustiti dosadašnji plan koji bi u principu zabranio nove automobile s motorom s unutarnjim izgaranjem do 2035., popustivši pod pritiskom europskog automobilskog sektora. Najveći je to ustupak Komisije kad je riječ o ekološkoj regulativni u proteklih nekoliko godina.

Njemačka, Italija i zemlje srednje i istočne Europe službeno su se usprotivile okvirnoj regulativi Europske unije o automobilima i kombijima, rekao je Heron, istaknuvši i da je preko polovine zabilježenih ulaganja koncentrirano upravo u tim dijelovima Europe.

- Među drugim značajnim korisnicima (investicija) ističu se Francuska i Španjolska - dodao je Heron.

New Automotive britanska je nezavisna istraživačka organizacija koja radi na ubrzavanju prelaska na električna vozila, stoji na internetskoj stranici organizacije.