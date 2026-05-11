Njemački IFCO Systems preuzeo hrvatsku pooling tvrtku eLog

Globalni lider u višekratnoj ambalaži za svježu hranu ušao u regiju kroz akviziciju domaće kompanije prisutne u pet zemalja

IFCO Systems, vodeći globalni pružatelj višekratnih ambalažnih rješenja za lanac opskrbe svježom hranom sa sjedištem u Njemačkoj, u prosincu 2025. preuzeo je hrvatski eLog, regionalnu pooling kompaniju specijaliziranu za višekratnu plastičnu ambalažu za svježe prehrambene proizvode.

IFCO danas upravlja flotom od više od 370 milijuna višekratnih ambalažnih kontejnera u više od 50 zemalja, a godišnje se kroz taj sustav isporuči dvije milijarde pošiljki svježe hrane od dobavljača do maloprodajnih lanaca. Akvizicijom eLoga ulazi u Hrvatsku i širu regiju, a eLog će nastaviti poslovati pod postojećim brendom.

Inače, eLog je osnovao Siniša Popović 2018. godine u Zagrebu, s idejom da uvede pooling model višekratne ambalaže koji je u zapadnoj Europi već bio etabliran, ali u ovom dijelu Europe gotovo nepoznat. Tvrtka je tijekom godina izgradila mrežu klijenata koja uključuje neke od najvećih maloprodajnih lanaca u regiji poput Konzuma, Mercatora, Tommyja, Idee i Plodina te je proširila poslovanje na Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Rumunjsku.

Vlasničke promjene pratile su taj rast: 2022. u strukturu ulazi austrijska tvrtka Magra GmbH, godinu kasnije Inspire Investments isplaćuje sve dotadašnje vlasnike i preuzima stopostotno vlasništvo, da bi u prosincu 2025. IFCO Systems preuzeo kompaniju u cijelosti. Na čelu tvrtke ostaje Marko Maloča, koji je predsjednik uprave bio i u prethodnoj fazi poslovanja.

Prema podacima Fine, eLog je u 2025. ostvario prihode od 7,06 milijuna eura, što je rast od 9,87 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz neto dobit od 178.017 eura i 46 zaposlenih. Financijski rezultati govore da je IFCO preuzeo kompaniju u fazi solidnog rasta prihoda, iako je dobit blago pala.

Maloča objašnjava što je IFCO privuklo kod domaće kompanije i zašto je eLog bio logičan izbor za ulazak u regiju.

– eLog je tijekom godina izgradio snažnu poziciju kao lokalna i regionalna pooling kompanija specijalizirana za višekratnu plastičnu ambalažu za svježe prehrambene proizvode, s razvijenom operativnom infrastrukturom, dobrim poznavanjem tržišta te dugogodišnjim odnosima s trgovačkim lancima i dobavljačima. IFCO je u eLogu prepoznao kompaniju čiji se poslovni model, regionalna prisutnost i operativno iskustvo prirodno nadopunjuju s IFCO-vim globalnim znanjem, iskustvom i sustavom – ističe Maloča, ali ne otkriva vrijednost transakcije.

Marko Maloča, eLog/IFCO

Pooling model koji eLog provodi funkcionira kao sustav zajedničkog korištenja ambalaže u kojemu sudjeluju trgovački lanci, njihovi dobavljači i sam pooler. Umjesto jednokratne kartonske ambalaže, višekratne plastične gajbe kruže kroz sustav, peru se i dezinficiraju nakon svake upotrebe i vraćaju u opticaj. Za trgovačke lance i dobavljače to znači niže operativne troškove, manje otpada i standardiziranu ambalažu koja olakšava logistiku, skladištenje i izlaganje robe. eLog se pritom pozicionira kao vodeći pooler u Adria regiji, s fokusom na voće i povrće, meso i mesne prerađevine te jaja.

– IFCO je globalno prisutna kompanija koja surađuje s brojnim međunarodnim proizvođačima, dobavljačima i trgovačkim lancima u lancu opskrbe svježom hranom. eLog je, s druge strane, i prije dolaska IFCO-a razvio poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Rumunjskoj. U tom smislu eLog predstavlja važnu regionalnu osnovu za daljnji razvoj poslovanja u ovom dijelu Europe – naglašava Maloča.

Planovi za budućnost uključuju širenje na nove segmente uz zadržavanje dosadašnjih. Uz voće i povrće, meso i jaja, eLog pod IFCO-om planira ulazak u pekarske proizvode i smrznutu hranu, segmente u kojima pooling model prema ocjeni uprave njemačke tvrtke može donijeti dodatnu učinkovitost i smanjiti ovisnost o jednokratnoj ambalaži.

– Ulaskom u IFCO sustav otvaraju se dodatne mogućnosti za unapređenje operativnih procesa, jačanje prodajnih aktivnosti, korištenje međunarodnog znanja i primjenu najboljih praksi. Prodajni i operativni timovi već zajednički rade na iskorištavanju tržišnih prilika i osiguravanju daljnjeg rasta u regiji – zaključuje Maloča.