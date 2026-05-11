GrECo dobio izravan pristup Lloyd’s Europe tržištu

GrECo Specialty certificirani Lloyd’s EU Market Gateway broker: izravan pristup Lloyd’s Europe tržištu za kompleksne rizike u Hrvatskoj i regiji

GrECo Specialty dobio je službeno odobrenje za status Lloyd’s EU Market Gateway brokera, čime GrECo Grupa dodatno jača svoju specijalističku poziciju i mogućnost direktnog plasmana EEA poslovanja na Lloyd’s Europe tržište.

Lloyd’s tržište globalno je prepoznato po osiguranju kompleksnih i nestandardnih rizika, a ova prekretnica dodatno učvršćuje GrECo kao snažnog partnera za klijente koji posluju u zahtjevnim i visoko rizičnim sektorima.

GrECo Specialty dio je GrECo Grupe, vodeće brokerske kuće u CEE/SEE regiji, koja kroz mrežu lokalnih društava u 100% vlasništvu GrECo Grupe osigurava snažnu prisutnost na tržištima uz istovremeni pristup međunarodnim osigurateljnim i reosigurateljnim kapacitetima. Unutar Grupe, GrECo Specialty fokusiran je isključivo na složene i visoko rizične industrije i rizike, dok GrECo Croatia klijentima osigurava lokalnu stručnost, razumijevanje tržišta i svakodnevnu podršku “na terenu” uz lokalno prisutne specijaliste za sve grane industrija kojima se na razini posebnih plasmana na osigurateljna i reosigurateljna tržišta izvan lokalnih granica bavi GrECo Specialty.

Istodobno, GrECo Specialty dodatno učvršćuje svoju poziciju specijaliziranog brokera i kroz hrvatsku podružnicu GrECo Marine u Poreču, koja djeluje kao Marine Specialty Branch (MGA, Managing General Agent) unutar GrECo Specialty GmbH te je usmjerena na tailor‑made osigurateljna rješenja za jahte (pleasure yachts), luke, freight handlere, teretne brodove i druge specijalizirane pomorske rizike.

Dodatna snaga GrECo-a je u tome što posluje u 21 državi kroz vlastita društva i ukupno 73 ureda, među kojima je i Hrvatska - što klijentima u praksi znači dosljedan standard usluge kroz regiju, bržu koordinaciju i jasnu odgovornost lokalnih i regionalnih timova, uz mogućnost da se kompleksni rizici odmah putem GrECo Specialty-a plasiraju prema specijaliziranim međunarodnim kapacitetima.

GrECo Specialty djeluje u više od 21 zemlje i usmjeren je na industrije u kojima standardna rješenja nisu dovoljna - uključujući energetiku, zrakoplovstvo, logistiku, građevinu i financijski sektor – te razvija tailor-made progame osiguranja i reosiguranja za kompleksne rizike i velike izloženosti. Kao EU Market Gateway broker, GrECo Specialty dobiva direktan pristup mreži od 280+ Lloyd’s Europe underwritera što omogućuje preciznije povezivanje rizika s odgovarajućom ekspertizom i kapacitetom – daleko izvan “one-size-fits-all” pristupa.

U praksi, ovaj status za klijente znači:

osigurateljne programe temeljene na stvarnoj izloženosti riziku, a ne standardiziranim osiguranjima

veću fleksibilnost u strukturiranju kapaciteta kroz Lloyd’s specijalizirane sindikate

pristup inovativnim rješenjima za nove i kompleksne rizike, često nedostupnima na tradicionalnom i lokalnom tržištu.

U kombinaciji s financijskom snagom i globalnom reputacijom Lloyd’sa te uz regulatorno usklađeni europski okvir, ovaj razvoj donosi dodatnu razinu sigurnosti i pouzdanja za klijente – posebno one koji traže kapacitet i specijalistička rješenja za kompleksne, visokovrijedne ili nove rizike.

- Odobrenje za Lloyd’s EU Market Gateway broker status za nas je više od ‘novog kanala’ – to je potvrda specijalističke snage GrECo Specialty-a i konkretno jačanje onoga što klijentima u Hrvatskoj i regiji treba danas: brži pristup specijaliziranim kapacitetima, bolje strukturirana rješenja i mogućnost da se i najzahtjevniji rizici plasiraju izravno, uz punu kontrolu nad kvalitetom i sadržajem programa. Posebno je važno što ovu mogućnost spajamo s lokalnom ekspertizom GrECo Croatia – klijenti ne dobivaju samo ‘market access’, nego tim koji razumije njihovu realnu izloženost, lokalni kontekst i operativne potrebe te ih može voditi kroz cijeli proces – od analize rizika do plasmana i podrške u štetama. Upravo ta kombinacija regionalne prisutnosti kroz vlastita društva i specijalističkog pristupa kompleksnim rizicima čini razliku - izjavila je Iva Rogović Lekić, predsjednica Uprave GrECo Specialty GmbH te dodala kako ovaj iskorak dodatno potvrđuje sposobnost GrECo-a da kreira inovativna, sveobuhvatna i prilagođena osigurateljna rješenja te učvršćuje njegovu poziciju dugoročnog partnera za upravljanje najsloženijim rizicima

GrECo je vodeći neovisni savjetnik za upravljanje rizicima te broker u osiguranju i reosiguranju u srednjoj, istočnoj i južnoj Europi, s više od 100 godina iskustva u upravljanju rizicima i osiguranjem. GrECo Grupa godišnje plasira približno 1,8 milijardi eura premije osiguranja i reosiguranja te opslužuje više od 15.000 klijenata u 92 zemlje, u širokom rasponu industrija, uključujući zrakoplovstvo, transport, logistiku i javnu infrastrukturu. Grupa zapošljava oko 1.500 stručnjaka za osiguranje i posluje iz 73 ureda u 21 zemlji CEE/SEE regije. U Hrvatskoj GrECo posluje putem društva GrECo Croatia.