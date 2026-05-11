Indijci dobili najveći željeznički posao u povijesti Hrvatske

Afcons će za 677 milijuna eura graditi drugi kolosijek Dugo Selo–Novska, unatoč prigovorima Turaka i upozorenjima HUP-a

Indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited izabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska, priopćila je u ponedjeljak HŽ Infrastruktura. Riječ je o najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske.

Ponuda indijske kompanije u iznosu od 677,06 milijuna eura bez PDV-a odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Nakon što odluka postane izvršna slijedi potpisivanje ugovora, a predviđeno trajanje radova nakon uvođenja izvođača u posao je pet godina i deset mjeseci.

Radovi će se izvoditi na 83 kilometra dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova. Projekt uključuje kompletnu rekonstrukciju postojeće pruge, izgradnju drugog kolosijeka, obnovu kolodvora i stajališta, ukidanje ili denivelaciju većine željezničko-cestovnih prijelaza, ugradnju novih signalno-sigurnosnih sustava te modernizaciju elektroenergetskog podsustava.

Po završetku radova vlakovi će na dionici Dugo Selo – Novska moći prometovati brzinom do 160 kilometara na sat.

Prigovori Turaka i HUP-a

Iako je današnjom odlukom posao i službeno dodijeljen, Afcons je još u srpnju prošle godine bio poznat kao financijski najpovoljniji ponuditelj među četiri pristigle ponude.

Odabir indijske kompanije u međuvremenu je izazvao nezadovoljstvo konkurencije. Predstavnici turske kompanije Cengiz Insaat, koja je također sudjelovala na natječaju, prošle su jeseni poslali pismo Upravi HŽ Infrastrukture u kojem su osporavali reference i održivost ponuda indijskih konkurenata. Turska kompanija na natječaju je ponudila 873 milijuna eura, gotovo 200 milijuna eura više od Afconsa.

Na slučaj je reagirala i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), upozoravajući da kompanije iz trećih zemalja s izrazito niskim ponudama sve češće dobivaju strateške infrastrukturne projekte financirane europskim i državnim novcem. HUP je tada iznio podatak da su tvrtke izvan Europske unije u samo osam mjeseci dale najpovoljnije ponude na hrvatskim projektima ukupne vrijednosti 1,8 milijardi eura.

Poslodavci su pritom pozvali državu da aktivnije koristi novi Pravilnik o dokumentaciji o nabavi i ponudi, koji otvara mogućnost ograničavanja pristupa natječajima kompanijama iz trećih zemalja koje nisu potpisnice GPA sporazuma o javnoj nabavi, uz naglasak na načelu reciprociteta – odnosno da tvrtke iz zemalja koje ne otvaraju vlastita tržišta europskim kompanijama ne bi trebale imati neograničen pristup europskim infrastrukturnim projektima.

Unatoč tim prigovorima, HŽ Infrastruktura sada je i formalno potvrdila izbor indijskog Afconsa za projekt koji se smatra ključnim dijelom modernizacije hrvatske nizinske željeznice.