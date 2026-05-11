Njemačke tvrtke i dalje vjeruju Hrvatskoj, ali sve više strahuju od troškova

Novo istraživanje pokazuje pad optimizma za 2026., opreznije planove zapošljavanja i ulaganja te rastući pritisak cijena rada, energije i globalne neizvjesnosti

Gospodarsko istraživanje Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore pokazuje da Hrvatska i dalje uživa visoko povjerenje poslovne zajednice, ali vidljivo je i da su očekivanja tvrtki za 2026. suzdržanija nego godinu ranije. Glavna obilježja ovogodišnjih rezultata su stabilna sadašnjost, oprezniji planovi zapošljavanja i ulaganja te sve izraženiji pritisci povezani s troškovima rada, cijenama energije i međunarodnom neizvjesnošću.

- Ovogodišnji rezultati potvrđuju da Hrvatska ostaje stabilna i atraktivna poslovna lokacija, ali i da su tvrtke nešto suzdržanije u planiranju nego prije. Na to ne utječu samo domaći troškovi i uvjeti poslovanja, nego i šire europsko okruženje. Budući da je Njemačka i dalje jedan od ključnih gospodarskih partnera Hrvatske, razumljivo je da se njezina gospodarska kretanja odražavaju i na raspoloženje te planove tvrtki koje posluju na hrvatskom tržištu - istaknuo je direktor Njemačko- hrvatske industrijske i trgovinske komore Timo Pleyer.

Većina ispitanika i dalje trenutačno gospodarsko stanje u Hrvatskoj ocjenjuje stabilnim, a slično vrijedi i za procjenu vlastitog poslovanja. Međutim, pogled prema naprijed osjetno je suzdržaniji nego prošle godine. Tvrtke ne očekuju snažan pad, ali sve češće računaju na stagnaciju umjesto na izraženiji rast. To se posebno vidi u planovima vezanima uz zapošljavanje i ulaganja, koji su oprezniji nego lani. Jedna od ključnih poruka ovogodišnjeg istraživanja jest promjena fokusa unutar poslovne zajednice. Dok je prethodnih godina u središtu pozornosti bio nedostatak radne snage, u 2026. sve više u prvi plan dolaze troškovi rada i cijene energije. To pokazuje da se poslovno planiranje postupno pomiče s pitanja rasta prema pitanjima učinkovitosti, održivosti i otpornosti poslovanja.

- Hrvatsko gospodarstvo očekuje daljnje iskorake u kvaliteti poslovnog okruženja. Posebno se to odnosi na pravnu sigurnost, porezni okvir i administrativnu učinkovitost. Upravo će napredak u tim područjima imati važnu ulogu u jačanju konkurentnosti Hrvatske i stvaranju uvjeta za dugoročno održiv rast - rekao je predsjednik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Marjan Vučak.

Istraživanje istodobno pokazuje da Hrvatska zadržava dobru poziciju kao poslovna i investicijska lokacija. Tvrdnja velikog dijela ispitanika da bi Hrvatsku ponovno odabrali za poslovanje potvrđuje da zemlja i dalje ostaje atraktivna i u uvjetima veće međunarodne neizvjesnosti. Tu ocjenu podupiru i pozitivne percepcije članstva u Europskoj uniji, prometne i komunikacijske infrastrukture te opskrbe energijom.

Na raspoloženje dodatno utječe i globalno okruženje. Dio ispitanika već osjeća posljedice aktualnih promjena u svjetskoj trgovini, prije svega kroz rast troškova, veće regulatorne zahtjeve i povremene poremećaje u opskrbnim lancima. Takvi rezultati potvrđuju da međunarodni rizici više nisu samo vanjski okvir poslovanja, nego čimbenik koji izravno utječe na troškove, planiranje i otpornost tvrtki.