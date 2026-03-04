Top 10 IT akvizicija: Od Iskona, Nanobita i Fivea do Photomatha

Strani investitori prepoznali su hrvatske startupove i mijenjaju tržište. Među najvažnije kupce umiješale su se i tri domaće kompanije

Odjeknula je vijest objavljena prije točno pet godina da jedna od najvećih svjetskih razvojnih grupacija Endava kupuje agenciju Five. Osnivači Viktor Marohnić i Luka Abrus otkrili su to u intervjuu za Netokraciju.

Cijena 10-12 puta veća od EBITDA

Cijena transakcije bila je 250 milijuna kuna (39 milijuna dolara), što uključuje gotovinu i dio u dionicama Endave koja je već na burzi u New Yorku i vrijedi skoro 5 milijardi dolara.

Ovom su akvizicijom vlasnici (treći je Sven Marušić) osigurali više od 10-12 puta veću cijenu od EBITDA tvrtke. Za razliku od tvrtki koje razvijaju proizvode, agencije se tipično akviziraju za multiplu od 6-7, pisala je Netokracija.

Snaga i krhkost domaće IT scene

Akvizicije poput ove pokazuju svu snagu domaće poslovne, a pogotovu visokotehnološke startup scene. Hrvatska ima izuzetno konkurentne IT projekte, zapažene na globalnoj razini.

Prije Fivea (osnovan kao Pet minuta) Nanobit je 2020. prodan gaming grupaciji Stillfront za oko 148 milijuna dolara. Bila je to najveća IT akvizicija, koju je preskočila tek prodaja Photomatha Googleu 2023. za 550 milijuna dolara.

Ostaje žal što se te tvrtke uglavnom nastavljaju razvijati izvan Hrvatske, koja ostaje bez te, veće dodane vrijednosti. No, čini se da je to neminovnost u globalnom rasporedu snaga. Uostalom, to se događalo i s klasičnim, većim kompanijama, poput Plive, Karlovačke pivovare, TDR-a…

Končar u društvu stranaca

Među kupcima hrvatskih IT tvrtki malo je velikih domaćih kompanija. HT, King ICT i Končar su među izuzecima. Takve transakcije ipak su najpoželjnije jer cijela dodana vrijednost ostaje u Hrvatskoj.

No, i kad su preuzimači stranci, oni najčešće donose još jedan benefit. Osnivači koji su prodali svoje tvrtke okreću se novim poslovima. Alan Sumina nakon Nanobita ima nekoliko novih projekata.

Novi projekti nakon prodaje tvrtke

Damir Sabol već prije prodaje Photomatha osnovao je i razvio Iskon, te ga prodao HT-u. Ostao je menadžerski vezan uz Google u Hrvatskoj, ali je postao i jedan od ključnih poslovnih anđela domaće startup scene.

Luka Abrus Fijačko nakon Fivea partner je za Hrvatsku u Silicon Gardensu, koji ulaže u startupove u ranoj fazi. Investicije su dobili Daytona, InsiderCX, a posebno je zanimljiv 57hours. Taj startup osnovao je Abrus Fijačkov partner iz Fivea Viktor Marohnić.

U očekivanju da se neki od domaćih startupova razvije do jednoroga donosimo listu najvećih preuzimanja hrvatskih IT tvrtki.

Top 10 akvizicija u hrvatskom IT-u

1. Google (SAD) kupio Photomath (2023.)

550 milijuna dolara za najveću startup/IT akviziciju u povijesti Hrvatske kojom Google dobiva prvi hrvatski AI R&D centar.

2. Stillfront Group (Švedska) kupio Nanobit (2020.)

148 mil. dolara za najveću gaming akviziciju u Hrvatskoj prije Photomatha; globalni hit mobilni studio.

3. Endava (UK) kupio FIVE (Pet minuta) (2021.)

39 milijuna dolara za najveću hrvatsku prodaju digitalne agencije s jakim američkim portfeljem klijenata.

4. HT kupio Iskon Internet (2006.)

27 milijuna dolara za tvrtku Damira Sabola koja je postala konkurent HT-u; prva velika akvizicija u hrvatskom IT-u

5. HT kupio Combis (2007.)

17,5 milijuna dolara (procjena tržišta) za većinsko vlasništvo u sistem integratoru koji se razvio u regionalnog lidera.

6. Končar Digital (Hrvatska) kupio Neos (2026.)

Jedan od najvećih hrvatskih cloud integratora; značajno jačanje domaćeg enterprise IT-a.

7. King ICT kupio Aktivis (2008.) i Omega Software (2021.)

King ICT je prošle godine na bazi tih akvizicija izdvojio kompletno softversko poslovanje u novu tvrtku s oko 300 stručnjaka pod nazivom Abysalto.

8. Telelink Business Services Group (Bugarska) kupio Sedam IT (2024.)

Jedna od najvećih hrvatskih cyber/IT integratorskih akvizicija; jačanje regionalne sigurnosne infrastrukture.

9. Allurity Group (Švedska) kupio Infigo IS (2025.)

Jedan od vodećih hrvatskih cyber-security startupova; integracija u europski sigurnosni holding.

10. Končar Digital (Hrvatska) kupio Adnet (2024.)

Prva velika domaća IT konsolidacija u digitalnom segmentu industrijskog giganta Končar.