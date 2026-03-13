Zagrebački aerodrom blizu 5 milijuna putnika: širenje ili Pleso?

Koncesijski ugovor predviđa proširenje aerodroma, no menadžment MZLZ-a razmatra i druge scenarije dok se broj putnika približava granici

Još ne znamo hoće li Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ), kompanija u vlasništvu međunarodnoga konzorcija u kojoj glavnu riječ vode Francuzi i Turci, a koja upravlja zagrebačkim aerodromom, proširivati terminal kad dostigne pet milijuna putnika na godinu ili će se aktivirati stari aerodrom Pleso čiji je kapacitet dva milijuna putnika na godinu.

Iako su se u MZLZ-u doista potrudili odgovoriti na naša pitanja, u nekim odgovorima nisu bili jasni. Osim toga, šutnja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture više nam govori da se tu nešto krije. U svakom slučaju, prema procjenama iz medija, gradnja novog terminala bio bi izdašan trošak (procjene su od 30 do 70 milijuna eura), pa MZLZ-ov menadžment očito nastoji izvući najbolje u odnosu na obvezu iz koncesijskog ugovora.