Hrvatski Telekom preuzima PRO-PING Telekom iz Pitomače

Akvizicijom regionalnog pružatelja širokopojasnih usluga HT širi dostupnost brzog interneta u ruralnim i prigradskim dijelovima Hrvatske

Hrvatski Telekom sklopio je ugovor o kupoprodaji 100-postotnog udjela u tvrtki PRO-PING d.o.o., regionalnom pružatelju širokopojasnih usluga, čime nastavlja strategiju jačanja svoje mrežne infrastrukture i dostupnosti brzog interneta u slabije pokrivenim područjima Hrvatske.

Iz kompanije su priopćili da će zaključenje transakcije uslijediti nakon dobivanja svih potrebnih regulatornih odobrenja, a dovršetak se očekuje tijekom 2026. godine. Financijski detalji akvizicije nisu objavljeni.

PRO-PING, sa sjedištem u Pitomači, osnovan je 2010. godine i specijaliziran je za pružanje širokopojasnih usluga putem vlastite optičke i bežične mreže, s posebnim fokusom na ruralna i prigradska područja. Na kraju 2025. godine tvrtka je imala oko 17 tisuća korisnika te 17 zaposlenika, a u istoj godini ostvarila je prihode od 3,5 milijuna eura.

Akvizicija PRO-PING-a uklapa se u dugoročnu strategiju Hrvatskog Telekoma usmjerenu na širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture, povećanje kvalitete usluga te smanjenje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina. Očekuje se da će integracija PRO-PING-ove mreže dodatno ojačati prisutnost HT-a na lokalnim tržištima i omogućiti bržu implementaciju naprednih digitalnih rješenja za privatne i poslovne korisnike.

Hrvatski Telekom je vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u zemlji, s približno 2,6 milijuna korisnika u mobilnoj mreži te oko 0,7 milijuna korisnika u fiksnoj mreži i širokopojasnim pristupnim linijama. Dionice kompanije uvrštene su na Zagrebačka burza, na vodećem tržištu, a HT je dio Deutsche Telekom grupe.

U Hrvatskom Telekomu ističu kako će se, nakon zaključenja transakcije, posebna pažnja posvetiti kontinuitetu usluga za postojeće korisnike PRO-PING-a, kao i daljnjim ulaganjima u modernizaciju mreže i razvoj lokalnih zajednica.