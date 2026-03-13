Za priuštivi najam prijavljeno 958 nekretnina, trećina iz Zagreba

Pet županija predvodi s 589 prijava, dok je iz preostalih 16 županija pristiglo u prosjeku tek 23 nekretnine po županiji

Gotovo svaka treća nekretnina prijavljena u državni Program priuštivog najma dolazi iz Zagreba. Naime, u sklopu javnog poziva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimljeno je ukupno 958 prijava vlasnika nekretnina iz svih županija, od čega se čak 346 odnosi na Grad Zagreb.

Po broju prijavljenih nekretnina nakon Zagreba slijedi Primorsko-goranska županija sa 70 nekretnina, Osječko-baranjska i Sisačko-moslavačka s po 63 te Zagrebačka županija sa 47. U priopćenju nije navedeno koliko je nekretnina ponuđeno u ostalim županijama, no iz navedenih brojki proizlazi da je iz preostalih 16 županija pristiglo 369 prijava, odnosno prosječno tek 23 nekretnine po županiji.

Gleda li se po gradovima, nakon Zagreba najveći broj prijava dolazi iz Osijeka (37), Karlovca (35) i Rijeke (34).

Na razini cijele Hrvatske, najviše su ponuđeni stanovi (555), dok su zaprimljene 283 ponude za kuće i 74 za stanove u kući. Prosječna površina stanova iznosi 64,49 četvorna metra, a kuća 112,95. Najviše je stanova veličine između 50 i 60 četvornih metara.

Najmanja ponuđena nekretnina je stan u Osijeku površine 22,30 četvorna metra, dok je najveća kuća u Slavonskom Brodu površine 315,26 m², a najveći stan ponuđen u Gradu Zagrebu ima 203,96 m². Prema broju soba, najzastupljenije su dvosobne i dvoipolsobne nekretnine, a zatim trosobne.

Vlasnici su sami birali trajanje upravljanja nekretninama koje prepuštaju APN-u - najčešće deset godina (279) ili pet godina (253). U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji najčešće se bira desetogodišnji najam, dok se u Gradu Zagrebu najviše vlasnika odlučilo za petogodišnje razdoblje.

Javni poziv za najmoprimce do kraja mjeseca

Dosad je pregledano 229 nekretnina, a dio zahtjeva i dalje je u obradi zbog potrebe za dodatnim dopunama dokumentacije.

Iz APN-a navode da pripremaju objavu javnog poziva za zainteresirane najmoprimce te da će biti raspisan za ona područja u kojima budu dostupne nekretnine. Svi uvjeti i detalji prijave bit će objavljeni do kraja ovog mjeseca.

Podsjetimo, javni poziv za vlasnike praznih nekretnina u sklopu Programa priuštivog najma otvoren je 18. prosinca 2025. godine, a trajao je do 15. veljače 2026. godine. Bio je namijenjen vlasnicima nekretnina koje su bile prazne u posljednje dvije godine, a koje su željeli dati na upravljanje APN-u na razdoblje od 3 do 10 godina.

Za to razdoblje vlasnicima se isplaćuje naknada u dvije rate, dok APN preuzima potpunu brigu o nekretnini, uključujući odnose s najmoprimcima.

Program priuštivog najma jedna je od mjera iz Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske, koji je Vlada donijela u ožujku 2025. godine.