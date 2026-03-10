Bivši njemački ministar gospodarstva i belgijski premijer u Zagrebu

Peter Altmaier i Yves Leterme bit će govornici na konferenciji GPF Global SEE 19. ožujka održava u Laubi, u organizaciji Aleksandra Grosa

Zelena tranzicija, ESG strategije u poslovanju, ulaganja u održivo gospodarstvo, razvoj energetskih sustava i tehnologija te uloga inovacija i kulture u poticanju društvenih i ekonomskih promjena bit će glavne teme GPF Global SEE konferencije koja se 19. ožujka održava u Laubi u Zagrebu.

Aleksandar Gros, organizator konferencije, objašnjava kako je Zagreb odabrao jer je sjajno mjesto za sklapanje poslova zbog velikog broja kompanija koje su globalno prisutne. Prirodno je bilo da u Zagreb dovede ljude poput Petera Altmaiera, bivšeg njemačkog ministra gospodarstva, te Yvesa Letermea, bivšeg premijera Belgije. Uz njih, među najistaknutijim govornicima bit će Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, Petar Kostović iz Rimac Technologyja, Adel Bahtanović iz UNIQA osiguranja.

Grosova tvrtka Grimex Consult godinama je prisutna u DACH regiji – Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj – a zahvaljujući podrijetlu povezan je i s Hrvatskom te tržištima jugoistočne Europe. Upravo ta dvostruka perspektiva bila je temelj za razvoj GPF Global platforme.

Ideja za GPF Global, kaže Gros, nastala je iz osobnog i profesionalnog puta njega i njegova brata Daniela. Obojica žive i rade u Beču, gdje vode obiteljsku konzultantsku tvrtku, a poslovno su aktivni između DACH tržišta i SEE regije, te GPF Global danas funkcionira kao poslovna platforma s dva stupa: međunarodnim konferencijama koje okupljaju poslovne lidere i stručnjake te GPF Global Clubom, ekskluzivnom mrežom članova kroz koju se organiziraju manji događaji i potiču poslovna partnerstva.

U razdoblju velikih ekonomskih promjena, Gros smatra da su inovacije i zelene tehnologije ključne za konkurentnost europskog gospodarstva. ESG, dodaje, već danas utječe na gotovo sve sektore poslovanja te očekuje da će konferencija potaknuti novu razmjenu ideja i partnerstava.

Zagreb su, zajedno s glavnim partnerom i co-hostom konferencije UNIQA osiguranjem, odabrali kao jedno od važnih poslovnih središta SEE regije koje je međunarodno dobro povezano i ima potencijal postati mjesto susreta poslovnih lidera iz Europe i šire.