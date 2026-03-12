Aveiro, ZET i AI: lekcije za pametne gradove

Portugalski Aveiro gradi tech klaster i talente, Atron digitalizira ZET, a AI i IoT mijenjaju javni prijevoz i municipalne usluge

Internacionalna iskustva uvijek su korisna, a u digitalizaciji gradova možda su i važnija nego inače, jer su iskustva u razvoju pametnih municipalnih usluga vrijedna, budući da se ovaj aspekt urbanog razvoja tek zahuktava. Carla Semedo iz portugalskog grada Aveira prikazala je okupljenima na konferenciji Smart Cities 2026. kako se njen grad uspio razviti u prostor koji se smatra nacionalnim digitalnim klasterom inovacija. Upozorila je na izazov privlačenja i zadržavanja talenta, odnosno osposobljenog kadra.

- Dok se pripremamo za novu tehnološku revoluciju s uvođenjem 5G/6G i IoT infrastruktura, suočavamo se i s dosad nezabilježenim izazovima povezanim s nedostatkom digitalnih vještina. Izazov nije kako stvoriti više radnih mjesta, nego kako povećati dodanu vrijednost te društveno i ekonomsko bogatstvo koje ta radna mjesta stvaraju. Nastojimo pomoći kompanijama da privuku i zadrže talente – rekla je Carla Semedo.

U Aveiru, kako je ispričala, na nastavnike gledaju kao na influencere učenika i agente promjena, pa ih u tom smislu i obučavaju. Djeci osiguravaju tehnološke laboratorije u kojima mogu eksperimentirati i isprobavati tehnologiju, a učenike obučavaju za pismenost u kodiranju. Također su uveli i tzv. coding bootcamp, koji omogućuje osposobljavanje ljudi u programiranju. Sam grad je opremljen senzorima i IoT uređajima, a također su eksperimentalno razvili usluge dronovske dostave uzoraka krvi u medicinske laboratorije, te robotske „last-mile“ dostave namirnica do lokalnih restorana.

Atron grupa i ZET

Vinesh Shah iz Atron Grupe koja je nedavno obnovila suradnju sa Zagrebačkim električnim tramvajem (ZET), prezentirao je na koji način Atronovi sustavi pomažu digitalizaciji javnog prijevoza.

- U prometu se generiraju milijuni podatkovnih zapisa mjesečno - vrijeme putovanja, kašnjenja, zaustavljanja, GPS točke, prodaja karata itd. Količina i složenost podataka su preveliki da bi mogli biti obrađeni ručno, od strane čovjeka. Bez centraliziranog sustava obrasci i prilike ostaju skriveni i Atronovo BI rješenje takvu količinu podataka strukturira, provjerava i analizira – predočio je Vinesh Shah.

Svrha ovakvih rješenja je naručitelju omogućiti donošenje informiranih odluka, a radi postizanja mjerljivih operativnih poboljšanja. Atronovi sustavi, objasnio je, sintezom i analizom metapodataka, operacijskih i geopodataka te podataka o događajima, priređuju za korisnika konkretne izvještaje i to ne samo o pojedinim vožnjama, trajanju, odstupanju od voznog reda, već i o utjecaju prometne regulacije na brzinu usluge ili vrijednosti usluge po satu ili kilometru. Također Atronovi sustavi mjere i zadovoljstvo korisnika i uspješnost u transferu, kad se radi o povezanim vožnjama.