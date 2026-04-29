Povrat poreza kreće 4. svibnja, dobiva ga 40 tisuća ljudi manje nego lani

Povrati će se isplaćivati postupno, ovisno o dinamici obrade i donošenja rješenja, a pojedine isplate moguće su i nakon svibnja

Isplata povrata poreza na dohodak za 2025. godinu započinje 4. svibnja 2026., a obuhvatit će više od 800.000 građana, objavila je Porezna uprava. Riječ je o poreznim obveznicima kod kojih je u posebnom godišnjem postupku utvrđena razlika između uplaćenog i stvarnog poreza na dohodak.

Obavijesti o privremenim poreznim rješenjima građani će najprije zaprimati u svoje korisničke pretince u sustavu e-Građani, dok će tijekom svibnja započeti i dostava rješenja poštom na adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Isplate postupno tijekom svibnja

Iz Porezne uprave naglašavaju da će se povrati poreza isplaćivati kontinuirano, prema redoslijedu izdavanja rješenja. S obzirom na to da se postupak provodi putem automatiziranog sustava koji obuhvaća više od 800.000 poreznih obveznika, isplate neće biti izvršene u jednom danu.

Većina građana može očekivati povrat tijekom svibnja, no dio isplata moguć je i nakon tog razdoblja, ovisno o dinamici obrade podataka i donošenja rješenja. Građani pritom ne trebaju poduzimati nikakve dodatne radnje, a sredstva će im biti uplaćena na račune koji su evidentirani u sustavu Porezne uprave.

Ako do 30. lipnja 2026. ne zaprime ni privremeno porezno rješenje ni uplatu, građani se mogu obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Posebna procedura za nerezidente

Strani državljani – nerezidenti koji do kraja lipnja ne zaprime privremeno porezno rješenje za 2025. godinu, mogu do 31. srpnja 2026. podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave za izdavanje rješenja. U zahtjevu trebaju navesti razloge zbog kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak oporezivanja.

Manje građana nego prošle godine

Usporedbe radi, prošle godine pravo na povrat poreza imalo je više od 840.000 građana. Isplata povrata za 2024. započela je 2. svibnja, a tada je ukupno vraćeno oko 404 milijuna eura preplaćenog poreza i prireza. Najveći dio tog iznosa pripao je mladima mlađima od 25 godina, kojih je bilo više od 212.000.

Iz Porezne uprave zahvaljuju građanima na strpljenju te poručuju kako je cilj osigurati pravovremenu i nesmetanu provedbu povrata poreza za sve obveznike koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.