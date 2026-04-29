U novom broju doznajte kako se financiraju startupovi

Novi broj Lidera donosi mnoštvo zanimljivih tema, od financiranja startupa, preko kompanijske priče o Infobipu do priloga 'Komkultura'

Put koji svaki startup mora proći da bi nabavio kapital slijedi gotovo uvijek istu logiku: na početku osnivač troši vlastita sredstva, zatim novac obitelji i prijatelja, a onda uskoče poslovni anđeli. Tek na kraju dolaze fondovi rizičnoga kapitala. Kako se financiraju startupovi, što investitori gledaju te koliko se ulaže u kojoj fazi pišemo u ovotjednoj temi broja.

Prije četvrt stoljeća dva švedska ekonomista katastrofično su najavila da će u budućnosti samo deset posto ljudi ostati otporno na medijsko manipuliranje, zaglupljivanje, površnost i intelektualnu lijenost. Danas ispada da su bili optimisti. Bilo bi super da nakon naleta AI-ja ostane deset posto onih sa sposobnošću kritičkog propitivanja, o čemu u ovotjednoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Izreka 'svi smo krvavi ispod kože' vjerojatno nema bolje utemeljenje od primjene u sivoj ekonomiji. U Hrvatskoj bi se na prste jedne ruke mogle izbrojiti osobe koje nisu zaradile neki novac 'u fušu', neprijavljen poreznicima ili koristile se uslugama mehaničara, vodoinstalatera ili frizera gdje je 'zaboravljena' naplata poreza na dodanu vrijednost. Siva ekonomija dio je svojevrsne kulture življenja na ovim prostorima, a njezinu pravu vrijednost ustvari nitko pouzdano ne zna, pa smo se ovoga tjedna odlučili raspisati i o njoj.

Prošle je godine prvi hrvatski jednorog nakon dvadeset godina postojanja napokon 'ušao u plus' i tako ispunio jedan od uvjeta za najavljivani izlazak na burzu. Iznos od 900 tisuća dolara možda jest simboličan, ali upućuje na ključnu promjenu trenda, pogotovo zato što iz kompanije najavljuju nastavak profitabilnog poslovanja. Zato smo ispisali kompanijsku priču o Infobipu.

Zbog agresije Rusije na Ukrajinu, a onda i zaljevske krize prouzročene sukobom SAD-a i Izraela s Iranom, Europljani na teži i mučniji način počinju shvaćati kolika je vrijednost energije. Stoga je logično što se Hrvatska pokušava uključiti u novi nuklearni val koji raste na razvoju malih modularnih reaktora (engl. small modular reactor – SMR). Upravo zato smo par stranica posvetili i nuklearnoj energiji.

U novom broju donosimo i intervju s irskim ekonomistom, autorom i novinarom Davidom McWilliamsom, ali i s Anom Falak, glavnom menadžericom CROMA-e (Croatian Managers' and Entrepreneurs' Association).

Uz sve to, pišemo o rastu bez radnika, postkvantnoj kriptografiji, a raspisali smo i poduzetničku priču Krešimira Dvorskog (City Mobility). Također, uz standardno izdanje Lidera pripremili smo i poseban vanjski prilog 'Komkultura'.